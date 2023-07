Produktiver im Alltag werden: Fünf Buchtipps für ein besseres Zeitmanagement

Von: Sven Trautwein

Teilen

Immer ist viel zu tun. Doch wie schafft man es, die Zeit für seine Projekte am sinnvollsten einzusetzen und so im Endeffekt Zeit zu sparen? Diese Bücher geben Tipps.

Viele Menschen haben den Wunsch, mehr in weniger Zeit zu erreichen. Dies ermöglicht es uns, wichtige Aufgaben schnell zu erledigen, um danach mehr Zeit für die angenehmen Aspekte des Lebens zu haben oder unsere Ziele effizienter zu erreichen. Die folgenden fünf Bücher bieten nützliche Ratschläge, um produktiver zu leben und zu arbeiten.

Mehr Zeit und mehr Produktivität: Mit diesen fünf Buchtipps erhalten Sie die nötigen Impulse. © Westend61/Imago/Gabal Verlag (Montage)

Der Klassiker: Timothy Ferriss „Die 4-Stunden Woche“

Timothy Ferriss gehört hier schon zu den Klassikern im Bereich der Ratgeber für ein besseres Zeitmanagement und eine geniale Work-Life-Balance. Weltweit zum Bestseller avanciert, zeigt Ferriss mit Humor viele Denkfehler auf, die man in einer normalen Arbeitswoche machen kann. Einige Tipps hat er zu seinen Life-Hacks gebündelt und bietet viele Denkanstöße.

Warum arbeiten wir uns eigentlich zu Tode? Haben wir nichts Besseres zu tun? Und ob! - sagt Timothy Ferriss. Der junge Unternehmer war lange Workaholic mit einer 80-Stunden-Woche. Doch dann erfand er MBA – Management by Absence – und ist seitdem freier, reicher, glücklicher. Mit viel Humor, provokanten Denkanstößen und erprobten Tipps erklärt Ferriss, wie sich die 4-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich verwirklichen lässt.

Timothy Ferriss „Die 4-Stunden-Woche“ Aus dem Amerikanischen von Christoph Bausum 2022 Ullstein, ISBN-13 978-3-548-06687-5 (Neuausgabe) Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Mehr Fokus: Cal Newport „Konzentriert arbeiten“



Cal Newport prägte den Begriff „Deep Work“, der einen Zustand beschreibt, in dem man vollständig konzentriert und fokussiert arbeitet. Er begann, die Regeln und Denkweisen zu erforschen, die dieses tiefe, fokussierte Arbeiten fördern. Mit seiner Methode der Deep Work zeigt Newport, wie man systematisch trainieren kann, sich zu konzentrieren, und wie man sein Arbeitsleben nach den Prinzipien der Deep Work neu organisieren kann.

In einer Zeit, die von Schnelllebigkeit und ständigen Ablenkungen geprägt ist, ist dieses Konzept unverzichtbar, um nicht unterzugehen. Kurz gesagt: Die Entscheidung für Deep Work ist eine der besten, die man in einer Welt voller Ablenkungen treffen kann.

Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für ein effizienteres Arbeiten. Sei es aufgrund lauter Großraumbüros, vieler paralleler Kommunikationskanäle, dauerhaftem Online-Sein oder der Schwierigkeit zu entscheiden, was davon nun unsere Aufmerksamkeit am meisten benötigt. Sich ganz auf eine Sache konzentrieren zu können wird damit zu einer raren, aber wertvollen und entscheidenden Fähigkeit im Arbeitsalltag.

Cal Newport „Konzentriert arbeiten“ 2017 Redline Verlag, Preis: 19,99 €, 272 Seiten

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Praktische Strategien: James Clear „Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung“

Wie man mit kleinen Gewohnheiten große Ziele erreicht, zeigt James Clear. Er ist ein erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für die Bildung von Gewohnheiten und präsentiert praktische Strategien, um jeden Tag besser zu werden und die gesteckten Ziele zu erreichen. Seine Methode basiert auf Erkenntnissen aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften und ist in allen Lebensbereichen anwendbar. Egal, ob Sie sportliche Höchstleistungen anstreben, berufliche Meilensteine erreichen möchten oder persönliche Ziele wie das Aufhören mit dem Rauchen verfolgen, mit diesem Buch werden Sie sicherlich erfolgreich sein.

Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen.

James Clear „Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung“ Aus dem Amerikanischen von Annika Tschöpe 2020 Goldmann, ISBN-13 978-3-442-17858-2 Preis: Paperback 13 €, 368 Seiten

Mehr in weniger Zeit: Brian Tracy „Eat that Frog – Workbook“

Es ist unmöglich, genug Zeit für alles auf unserer To-do-Liste zu haben, und das wird sich auch nie ändern. Erfolgreiche Menschen versuchen nicht, alles zu erledigen. Stattdessen lernen sie, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und sicherzustellen, dass diese erledigt werden.

Ein altes amerikanisches Sprichwort besagt: „Wenn du jeden Morgen einen lebendigen Frosch isst, wirst du das Schlimmste, das dich an diesem Tag erwartet, bereits hinter dir haben.“ Mit dieser Metapher verdeutlicht Tracy, wie die Bewältigung Ihrer schwierigsten Aufgabe den größten positiven Einfluss auf Ihr Leben haben kann. Das „Eat that Frog Workbook“ zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag organisieren können, um diese kritischen Aufgaben effizient und effektiv zu bewältigen.

Effektives Zeitmanagement, das Ihr Leben verändern wird. Vom Lesen ins Umsetzen: Das Workbook zum Welterfolg – Inspirierende Impulse für mehr Durchblick im To-do-Listen-Dschungel.

Brian Tracy „Eat that Frog – Workbook“ Übersetzt von Judith Elze 2023 Gabal Verlag, ISBN-13 978-3-96739-146-6 Preis: Paperback 20 €, 128 Seiten

Außergewöhnliche Produktivität: Kory Kogon, Adam Merrill, Leena Rinne „Die 5 Entscheidungen“

In der heutigen Zeit ist es sowohl einfacher als auch schwieriger als je zuvor, wirklich produktiv zu sein und das Gefühl zu haben, etwas im Leben zu erreichen. Eine wachsende Anzahl von Menschen fühlt sich vom Alltag überfordert. Sie hetzen von einer Aufgabe zur nächsten, doch trotzdem scheint die Flut an Aufgaben, Terminen und Verpflichtungen kein Ende zu nehmen.

Die 5 Entscheidungen gibt Ihnen Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie wieder Luft bekommen und die Freude am Leben zurückgewinnen. Sie werden spüren, wie der Druck nachlässt, wie Sie zufriedener werden und einen klaren Blick für das entwickeln, was wichtig ist. Am Ende eines jeden Tages werden Sie das berechtigte Gefühl haben, produktiv gewesen zu sein und etwas geleistet zu haben.

Kory Kogon, Adam Merrill, Leena Rinne „Die 5 Entscheidungen“ 2016 Gabal, ISBN-13 978-3-86936-695-1 Preis: Hardcover 29,90 €, 248 Seiten

Weitere Sachbücher zum Thema Business und Karriere hier bei uns. Ein paar Lesetipps mit Büchern zum Thema „Achtsamkeit“ haben wir Ihnen hier zusammengestellt.