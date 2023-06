Über Uhus und Eulen: Zwei geflügelte Bücher

Von: Jessica Bradley

Zwei wunderschöne Geschichten über Eulen und Uhus. Diese mystischen Tiere sind bis heute faszinierend, ob im Fantasy-Bereich oder im Naturschutz.

Sowohl Eule als auch Uhu haben als Symbole unterschiedliche Bedeutungen, je nach Region. In verschiedenen Kulturkreisen werden Eulen unterschiedlich interpretiert: Sie können entweder als unheilvolle Nachtvögel betrachtet werden, die Unglück ankündigen, oder sie symbolisieren Weisheit und bringen den Menschen Glück. Der Uhu genoss in vergangenen Zeiten keine große Beliebtheit. Die größte heimische Eulenart wurde nicht positiv betrachtet. Aufgrund seines nächtlichen Lebensstils wurde der Uhu als Vogel der Unterwelt angesehen, der mit Trauer und Tod in Verbindung gebracht wurde. Sein Erscheinen wurde als Omen für Krieg, Hungersnot, Krankheit und Tod interpretiert.

Svend Fleuron „Strix: Die Geschichte eines Uhus“

Zwei kleine Bücher über Eulen und Uhus. Ein bisschen Fantasy für zwischendurch. (Montagebild) © blickwinkel/Imago/Diederichs/Montagebild

Die faszinierende Erzählung von Strix Bubo, der majestätischen Horneule, beeindruckt durch ihre bemerkenswerte Nüchternheit und berührt tief durch ihre literarische Darstellung. Svend Fleuron, der renommierte dänische Autor, hat mit seinen einzigartigen Tierromanen eine große Anhängerschaft gewonnen und begeistert. Dieser Klassiker aus den 1920er-Jahren ist heute relevanter denn je und behandelt das bedeutende Thema der Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Strix ist eine der letzten ihrer Art und kämpft ums Überleben. Sie findet immer wieder neue Lösungen und passt sich ihrer Lebenswirklichkeit an. Doch wird sie ihren Platz finden?

Svend Fleuron „Strix: Die Geschichte eines Uhus“ 2023, Diederichs, ISBN 13-978-3-424-35127-9 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 192 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Esther & Jerry Hicks „Sara und die Eule“

Dieser fesselnde spirituelle Roman bietet eine inspirierende Anleitung, wie wir die Freude und das Glück, die für uns bestimmt sind, entdecken können. Er ermutigt uns dazu, unser „inneres Kind“ in unserer eigenen Seele zu begegnen, es wiederzuentdecken und zu heilen.

Eigentlich möchte das kleine Mädchen Sara doch nur, dass es ihr gut geht, sie möchte glücklich und liebevoll sein – aber wenn sie sich umschaut, kann sie nicht viel entdecken, was ihr diese Eigenschaften entlocken würde. Das ändert sich, als sie Salomon begegnet, einer weisen alten Eule, die ihr zeigt, wie sie die Welt auch anders wahrnehmen kann, nämlich durch die Augen bedingungsloser Liebe.

Esther & Jerry Hicks „Sara und die Eule“: Roman. Band 1 der Sara-Trilogie 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-70457-2 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 7,99 €, Seitenzahl: 192 (abweichend vom Format) Hier bestellen