„Sonne und Beton“: Coming-of-Age-Roman von Felix Lobrecht im Kino

Felix Lobrecht „Sonne und Beton": Eine Jugend in der Gropiusstadt – jetzt im Kino.

Buchverfilmung

Von Sven Trautwein schließen

Sommer in Berlin: Es ist glühend heiß in der albtraumhaften Gropiusstadt. Felix Lobrecht hat mit „Sonne und Beton“ einen Coming-Of-Age-Roman geschrieben, der jetzt verfilmt wurde.

Rund 35.000 Einwohner drängen sich in der Gropiusstadt im Berliner Bezirk Neukölln. Walter Gropius, einer der berühmten Bauhaus-Architekten, gilt als Vater der Siedlung, die in den 1960er Jahren entstanden ist. Es sollte eine ausgewogene, moderne und funktionale Stadtplanung sein. Doch die Realität sieht anders aus.