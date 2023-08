Ist Umberto Eco der Autor von „Carmen Nova“?

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Ein Literaturwissenschaftler findet in einem Antiquariat ein Buch namens „Carmen Nova“, das Umberto Eco zugeschrieben wird. Ist es echt oder eine Fälschung?

Die Literaturwelt sowie viele begeisterte Leser weltweit rätseln derzeit, wer der Autor von „Carmen Nova“ ist. Angeblich soll das Buch von Umberto Eco sein, doch daran bestehen berechtigte Zweifel, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet. Fest stehe aber, dass der italienische Erfolgsautor an der Geschichte seine Freude gehabt hätte. Zeit seines Lebens hätten ihn „Fälschungen, Phantastereien, menschliche Irrtümer und Lügen“ fasziniert.

„Carmen Nova“ – eine Fälschung im Schreibstil von Umberto Eco?

Der italienische Schriftsteller Umberto Eco beschäftigt die Literaturwelt auch nach seinem Tod im Jahr 2016 noch. (Archivbild) © Everett Collection/Imago

Bei dem umstrittenen Buch handelt es sich um einen Krimi, genauer: eine Kriminalnovelle von 63 Seiten, die vor 40 Jahren von Umberto Eco geschrieben und veröffentlicht worden sein soll. Beigefügt ist ein Nachwort von Roland Barthes, dem französischen Philosoph, Literaturkritiker und Autor. Ein Literaturwissenschaftler hatte das Buch online bei einem Antiquariat gekauft, wie der SWR informiert.

Beim Lesen, heißt es weiter, stieß er schnell auf Ungereimtheiten wie etwa einen Verlag, der nicht existiert. Auch Sprache und Schreibweise des Buches seien nicht typisch für die Romane von Umberto Eco. Weitere Nachforschungen hätten laut FAZ ergeben, dass die Erben des Schriftstellers nichts von dem Werk wüssten und auch Roland Barthes das abgedruckte Nachwort nicht verfasst hätte.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Wer ist Umberto Eco?

Umberto Eco (1932 bis 2016) war Philosoph und Professor der Semiotik, sprich, er hat sich intensiv mit Zeichensystemen wie dem der Sprache beschäftigt. Internationale Bekanntheit erlangte der Italiener aber nicht wegen seiner Fachbücher, sondern wegen seines Bestseller-Romans „Der Name der Rose“, der 1986 mit Sean Connery und Christian Slater verfilmt wurde. Unter den zehn meistverkauften Büchern der Welt ist es zwar nicht, hat aber seit Erscheinen treue Fans rund um den gesamten Globus.

Zehn neue Krimis, die in Italien spielen und für Spannung sorgen Fotostrecke ansehen

Kann man „Camen Nova“ kaufen?

Sich an einen schönen Ort zum Lesen zurückzuziehen und sich selbst ein Bild zu machen, ist schwierig. Gemäß der FAZ tauche das Buch immer wieder einmal in den Katalogen von Antiquariaten auf. Auch bei Amazon sei es gelistet, aber in der Regel nicht verfügbar. Einfach aufzutreiben ist es also leider nicht. Warum das Werk, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Fälschung handelt, geschrieben wurde, bleibt wohl ein Rätsel, das die Literaturwelt noch eine Weile in Atem halten dürfte. Wie der Finder gegenüber der FAZ erklärt, wurde die Fälschung nämlich „mit sehr großem Aufwand betrieben“.