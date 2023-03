Mit Comic-Büchern und Graphic Novels den Nerv der Jugend treffen: So beliebt sind sie

Von: Jessica Bradley

Comics waren für Kinder und Jugendliche schon immer faszinierend. Doch seit einiger Zeit erleben sie in Form von Graphic Novels einen neuen Boom.

Trendthemen kommen im Buchhandel langsam an. Manga und englischsprachige Bücher, gerade letztere vielfach getrieben durch die Bücher-Community auf der Videoplattform TikTok, gehören zu den jüngsten Erfolgsgeschichten im deutschen Buchmarkt, die neue Zielgruppen und Umsätze bringen. Dies fand eine buchreport-Umfrage heraus. Auch Graphic Novels und Comics erleben einen regelrechten Boom.

Alte Klassiker und dicke Wälzer neu als Graphic Novels

Comics waren für Kinder schon immer faszinierend, jetzt erleben sie einen neuen Trend. © FunkeFotoServices/Imago

Ob jetzt Klassiker wie Kafkas „Verwandlung“ oder Herman Melvilles „Moby Dick“ oder Biografien wie die von Albert Einstein und Thriller wie Fitzeks „Augensammler“, Graphic Novels und Comics sind zur Zeit nicht aus den Buchhandlungen wegzudenken.

Leichter haben es durchaus Texte, die auf bekannten Geschichten basieren. Aber auch Newcomer strömen in die Verlage. Allein der Panini Verlag und der Splitter Verlag bieten unzählige Graphic Novels zu alten Romanen an. So empfehlen sogar Lehrer Graphic Novels wie „Sonne und Beton“ von Oljanna Haus und Felix Lobrecht, deren Verfilmung im Kino lief.

Die Entwicklung der Graphic Novels und Comics sollte man nicht aus den Augen verlieren oder unterschätzen. Denn selbst die Kinder und Jugendlichen, die bisher eher selten bis gar nicht gelesen haben, sind teilweise sehr an eben diesen Formen der Geschichten interessiert.