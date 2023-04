Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber: Auf der Suche nach dem Glück in Krisenzeiten

Von: Andrea Stettner

Teilen

Wie können wir in Krisenzeiten optimistisch bleiben, wenn selbst Nachrichten-Sprecher am liebsten „abschalten“ würden? Die Antwort darauf liefert Constantin Schreibers neues Buch „Glück im Unglück“.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Im Februar 2022 erwischte es Nachrichtensprecher Constantin Schreiber eiskalt: In der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau brachten ihn die schrecklichen Bilder von Krieg und Vertreibung fast aus der Fassung. Erschüttert von den Ereignissen und mitgenommen von den Krisen der letzten Monate, konnte er den Zuschauern zum Schluss – wie sonst bei der Tagesschau üblich – nicht einmal mehr einen „schönen Abend“ wünschen.

Später wurde dem Journalisten klar, dass ihn in diesem Moment eine Art „News-Fatigue“ ereilt hatte, also dem Wunsch, angesichts der deprimierenden Nachrichtenlage am liebsten „abzuschalten“ und die Weltlage zumindest ein Stück weit auszublenden. Dabei bezeichnet sich Constantin Schreiber eigentlich als optimistischen Menschen. Wie ergeht es dann erst anderen Menschen, denen es ohnehin schon schlecht geht, sei es finanziell oder gesundheitlich?

Constantin Schreiber „Glück im Unglück“: Über das Buch

Constantin Schreiber zu Gast in der ARD-Talkshow Maischberger. Für sein Buch „Glück im Unglück“ macht sich der Tagesschau-Sprecher auf die Suche nach mehr Lebensfreude in Krisenzeiten. © T.Bartillax/FutureImage/Imago/Hoffmann und Campe (Montage)

Für sein Buch „Glück im Unglück“ macht sich Constantin Schreiber auf der Suche nach dem Glück, das in den aktuellen Krisenzeiten scheinbar verloren gegangen zu sein scheint. Wie entstehen eigentlich Glücksgefühle im Körper? Was kann man selbst tun, um diese positiven Gefühle zu erzeugen? Und ist Glück vielleicht am Ende nicht auch eine Sache des Geldes?

Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber hat täglich mit schlechten Nachrichten zu tun. In diesem Buch sucht und findet er Antworten auf die Frage, wie es sich in Zeiten von Krieg und Krisen mit dem Glück verhält. [...] Eine kluge, persönliche, höchst unterhaltsame und Zuversicht spendende Lektüre für alle, die keine schlechten Nachrichten mehr aushalten – von einem, der weiß, wovon er spricht.

Buchtipp „Glück im Unglück“

Auf seiner Spurensuche befragt der Tagesschau-Sprecher Glücksforscher und Psychologen, zitiert Studien und bringt auch immer wieder persönliche Erfahrungen oder die seines Umfelds mit ein. Am Ende ist klar: Glück ist nicht zuletzt eine chemische Reaktion im Körper, die stark von unseren Genen beeinflusst wird. Aber auch man selbst kann einiges dafür tun, um die Glückshormone zu aktivieren. Gute Laune verspricht übrigens auch Susan Sideropoulos Buch „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend“.

Schreiber gibt dem Leser viele Tipps mit an die Hand, wie sie positive Momente in ihrem Alltag schaffen können – von Musik machen, über Blutspenden bis hin zu Reisen. Aber auch anderen im Alltag mit Freundlichkeit und einer helfenden Hand zu begegnen, macht glücklich. Und er zeigt auch, wie man Unglücklichsein vermeiden kann – etwa in dem wir der Dauerberieselung des Nachrichten-Feeds oder Social Media einfach mal eine Auszeit gönnen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt Fotostrecke ansehen

Constantin Schreiber „Glück im Unglück“: Fazit

Immer wieder gewährt Schreiber seinen Lesern auch ganz persönliche Einblicke, wenn er etwa von seinen Glücksmomenten beim Klavierspielen oder beim Reisen berichtet, von Pannen mit dem Teleprompter oder seinen Nachtschichten bei der Tagesschau. „Glück im Unglück“ enthält zwar insgesamt wenig Überraschendes. Seine kurzweiligen Recherchen über das Glück sind als Inspiration für den eigenen Alltag und als Denkanstoß für mehr Miteinander und Freundlichkeit (auch online) dennoch äußerst lesenswert. Mehr Lesestoff gefällig? Das sind die meistverkauften Bücher auf Amazon.

Constantin Schreiber „Glück im Unglück“ 2023 Hoffmann und Campe, ISBN-13 978-3-455-01610-9 Preis: 22,00 €, E-Book 16,99 €, 160 Seiten Hier bestellen!

Constantin Schreiber

Constantin Schreiber, Jahrgang 1979, ist Nachrichtensprecher bei der Tagesschau und arbeitete viele Jahre im Nahen Osten. 2016 wurde er für seine deutsch-arabische Talkshow „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Mit seiner Deutschen Toleranzstiftung setzt er sich für interkulturellen Austausch ein. Schreiber ist Autor mehrerer Bücher – „Inside Islam“ (2018) wurde zum Spiegel-Bestseller, ebenso sein Roman „Die Kandidatin“ (2021). Der Autor lebt mit seiner Familie in Hamburg.