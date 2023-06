„Das Rad der Zeit“ von Robert Jordan: Die Bücher zur Serie

Fantasy-Epos

Die in den 90er Jahren erzählte Geschichte „Das Rad der Zeit“ von Robert Jordan erfreut sich dank der Serienverfilmung bei Prime einer neuen Beliebtheit.

„Das Rad der Zeit“ ist ein Fantasy-Romanzyklus des US-amerikanischen Autors Robert Jordan, der auch unter dem englischen Titel „The Wheel of Time“ bekannt ist. Die Buchreihe wurde erstmals ab 1990 beim Verlag Tor Books veröffentlicht. Nach dem Tod von Robert Jordan im Jahr 2007 wurde der Wunsch seiner Witwe und Lektorin Harriet McDougal respektiert und der Romanzyklus auf Basis von Jordans eigenen Aufzeichnungen bis 2013 vom US-amerikanischen Autor Brandon Sanderson abgeschlossen. Mit insgesamt 15 Bänden, einschließlich des Prequels „New Spring“, und einem Inhalt von 4.410.036 Wörtern gehört „Das Rad der Zeit“ zu den umfangreichsten Werken in der Geschichte der Literatur.

Robert Jordan „Das Rad der Zeit“: Über die Bücher

+ Im September 2023 geht es mit der Serie „Das Rad der Zeit“ weiter. Wer nicht warten möchte, kann sich die Bücher schnappen und schmökern. © Fotoarena/Imago/Piper/Montagebild

Der Romanzyklus konzentriert sich hauptsächlich auf den Kampf zwischen den Kräften des „Guten“ und des „Bösen“. Die Geschichte beginnt damit, dass der Bauernsohn Rand al‘Thor in den isolierten Zwei Flüssen aufwächst. Zusammen mit einigen Freunden muss er jedoch vor einem plötzlichen Angriff von Schattenwesen namens Trollocs fliehen, die in dieser Region längst als Legenden und Fabelwesen galten. Während ihrer Flucht erhalten Rand al‘Thor und seine Freunde Unterstützung von Moiraine, einer Aes Sedai, einer Art Magierin, die die weibliche Seite der Macht namens Saidar beherrscht. Nur Frauen sind in der Lage, die Macht zu nutzen, da die männliche Seite, Saidin, durch den Makel des Bösen verschmutzt ist.

Im abgeschiedenen Dorf Emondsfelde erzählt man sich noch immer die alten Geschichten um den Dunklen König und die Magierinnen der Aes Sedai, die das Rad der Zeit drehen. Niemand ahnt, wie viel Wahrheit in diesen Legenden steckt. Dann jedoch überfallen blutrünstige Trollocs, die Häscher des Dunklen Königs, das Dorf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Magierin Moiraine verhilft den Freunden Egwene, Rand, Perrin und Mat in letzter Minute zur Flucht, da sie spürt, dass einer von ihnen das Schicksal der Welt verändern wird.

Robert Jordan „Das Rad der Zeit“: Fazit

Der Schreibstil von Robert Jordan ist für den Fantasy-Neuling eher gewöhnungsbedürftig. Den geübten Leser erwartet ein Fantasy-Epos der seinesgleichen sucht. Die Welt, die Robert Jordan erschaffen hat, ist zweifellos beeindruckend. Mit großer Hingabe und Kreativität hat er eine umfassende Geschichte geschaffen, die den Leser in eine faszinierende und nahezu „reale“ Welt eintauchen lässt. Es ist erstaunlich, wie Jordan eine so komplexe Welt mit einer Vielzahl von Geschichten, Vergangenheit, Legenden, verschiedenen Kulturen und Völkern geschaffen hat. Jedes Volk und jede Epoche in dieser Welt wird mit passenden und durchdachten Geschichten zum Leben erweckt. Es ist schier unglaublich, dass ein einzelner Mensch die Fähigkeit hatte, eine derartige Welt mit solcher Tiefe und Komplexität zu erschaffen. Die Leistung von Robert Jordan ist wahrhaft bemerkenswert.

Robert Jordan „Das Rad der Zeit“ Band 1 2020, Piper, ISBN 13-978-3-492-70711-4 Preis: Taschenbuch 22 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 896 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Robert Jordan

James Oliver Rigney Jr., bekannt unter dem Pseudonym Robert Jordan, erblickte 1948 in Charleston, South Carolina, das Licht der Welt. Bereits im Alter von vier Jahren erlernte er das Lesen mit Hilfe seines acht Jahre älteren Bruders. Sein Studium der Physik absolvierte er an einer Militäruniversität in South Carolina und fand anschließend als Kernenergietechniker bei der Navy eine Anstellung. Während des Vietnamkriegs kämpfte er tapfer und wurde für seine Verdienste als Soldat ausgezeichnet. Insbesondere in der Fantasycommunity erlangte er große Bekanntheit als Autor des Epos „Das Rad der Zeit“, das ab 1990 veröffentlicht wurde und die Leser begeisterte. Zudem verfasste er unter verschiedenen Pseudonymen Romane der „Conan“- und „Fallon“-Reihe. Im Jahr 2007 verstarb Robert Jordan bedauerlicherweise an einer seltenen Blutkrankheit.

Reihenfolge „Rad der Zeit“ (Piper)

Die Suche nach dem Auge der Welt

Die Jagd beginnt

Die Rückkehr des Drachen

Der Schatten erhebt sich

Die Feuer des Himmels

Herr des Chaos

Die Krone der Schwerter

Der Weg der Klingen

In den Klauen des Winters

Zwielichtige Pfade

Der Ruf des Frühlings

Die Traumklinge

Sturm der Finsternis

Mitternachtstürme

Das Vermächtnis des Lichts

