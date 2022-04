David Morrell: „Level 9“ - eine rasanter Action-Thriller

Von: Jessica Bradley

Cover „Level 9“ von David Morrell © Knaur Verlag

„Vom Regen in die Traufe“ - so könnte man den zweiten Band von David Morrell beschreiben. Ein atemberaubender Action-Thriller mit Herzklopfen-Garantie: Mein Buchtipp.

Dieser Roman ist nicht nur für Thriller-Fans geeignet. Gaming-Fans und Schatzsucher wird „Level 9“ von David Morrell ebenfalls ansprechen. Frank Balenger und Amanda Evert haben den Schrecken des Paragon Hotels knapp überlebt, da beginnt ein neuer Alptraum.

David Morrell „Level 9“: Über das Buch

Nach den traumatischen Ereignissen im Paragon Hotel, kommen Frank und Amanda kaum dazu sich zu erholen. Ein psychopatischer Videospiele-Entwickler entführt Amanda. Sie und eine kleine Gruppe von „Überlebenden“ gezwungen ein Spiel auf Leben und Tod zu spielen. Doch auch Frank hat seine Rolle. Kommt er rechtzeitig um Amanda zu retten?

Höchst spannende Action, ist in diesem Thriller-Roman garantiert. Kein Wunder, hat doch der Autor David Morrell auch die Kult-Figur „John Rambo“ erfunden. Die Leser*innen werden von einem Ereignis ins nächste geworfen. Spannend ist dabei der Perspektiv-Wechsel zwischen den beiden Hauptcharakteren.

David Morrell „Level 9“: Mein Fazit

Wenn ich sage, dass ich beim Lesen meinen Reis anbrennen lassen habe, dann ist das genauso passiert. Der Thriller „Level 9“ war so spannend aufgebaut, dass ich das Gefühl hatte, nichts verpassen zu wollen. Die Kapitel sind als Level geschrieben und man hat das Gefühl eben diese zu erreichen. Der „Gamemaster“ ist ebenso interessant wie die Nebenfiguren. Die Beschreibungen der Umgebung tragen einen großen Teil der Spannung und sind von real existierenden Orten. Ich war etwas enttäuscht am Ende. Ich hätte so gerne noch weiter gelesen.

David Morrell „Level 9“ 2008 Knaur Verlag, ISBN 13-978-3-426-63790-6 Preis: Taschenbuch 9,81€, EBook 6,99€, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

David Morrell

Der Autor David Morrell wurde durch seinen Roman „First Blood“ bekannt. Die Geschichte des „John Rambo“ kennen viele Menschen, dank der Verfilmung. Vor „Level 9“ schrieb der Autor den ersten Band „Creepers“. Der Autor lebt mit seiner Familie in Santa Fe, New Mexico.