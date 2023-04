„Miss Merkel – Mord in der Uckermark“: Wenn die Ex-Kanzlerin Kriminalfälle löst

Von: Jessica Bradley

Was macht die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rente? Laut David Safier löst sie Kriminalfälle in der Uckermark. Humor der Extraklasse.

Agatha Christie war gestern, heute ermittelt Miss Merkel. Humorvoll und charmant schreibt David Safier seine Krimi-Serie um die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt wird eben diese Krimi-Serie bei RTL verfilmt. Ein Cosy Crime mit Deutschlands beliebtester Politikerin. Mittlerweile hat Autor David Safier Band 2 herausgebracht: „Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof“.

„Miss Merkel“ im Fernsehen gespielt von Katharina Thalbach

Die Krimi-Reihe „Miss Merkel“ von David Safier wird bei RTL verfilmt. © MiS/Imago

Seit dem 14. März ist die Verfilmung der Kriminalkomödie auf RTL+ im Stream zu sehen. Am 21. März strahlt der Sender den Film im Hauptabendprogramm aus. Band 2 „Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof“ wurde 2022 veröffentlicht. Hoffen wir, dass dieser Teil auch verfilmt wird.

Die Kanzlerin ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen, genauer gesagt nach Kleinfreudenstadt, gelegen am schönen Dumpfsee. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen ...

Nachdem Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine wurde „Miss Merkels“ Hund Putin in Helmut unbenannt.

David Safier „Miss Merkel – Mord in der Uckermark“ 2021, Kindler Verlag, ISBN 13-978-3-463-40665-7 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

David Safier

David Safier, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre. Seine Romane, darunter «Mieses Karma», «Jesus liebt mich», «Happy Family» und «MUH!» erreichten Millionenauflagen im In- und Ausland. Der erste Band seiner Krimireihe rund um die Ex-Kanzlerin gehört zu den bestverkauften Büchern des Jahres 2021. Als Drehbuchautor wurde David Safier unter anderem mit dem Grimme-Preis sowie dem International Emmy ausgezeichnet. Er lebt und arbeitet in Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.