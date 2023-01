Der Elefant ist ganz entspannt. Übungen, die Kinder beruhigen

Von: Jessica Bradley

Ein wunderschönes Bilderbuch über Achtsamkeit, Entspannung und zur Stärkung des Selbstwertgefühls für Kinder ab 5 Jahren. Mein Buchtipp.

Viele Eltern wissen, wie wichtig Ruhephasen für die kindliche Entwicklung sind. Doch nicht immer ist es leicht zur Ruhe zu finden, auch für die Kleinsten nicht. Dieses Kinderbuch kann Sie dabei unterstützen.

Kindgerechte Entspannung mit tierischen Begleitern: Über das Buch

Einfache Übungen mit verschiedenen Tieren. Perfekt, sollte Ihr Kind ein Lieblingstier haben, funktionieren diese Entspannungsübungen wahrscheinlich doppelt so gut.

„Der Elefant ist ganz entspannt“ Entspannungsübungen für Kinder © IMAGO / CHROMORANGE/Silberfisch Verlag

Das Buch ist bei deiner Buchhandlung vor Ort und bei vielen Online-Buchshops erhältlich! So entspannt wie Tiger, Maus und Elefant! Unseren schnelllebigen Alltag zu meistern, ist oftmals gar nicht so leicht! Ständig müssen Dinge erlebt, erkundet und entdeckt werden und von überall prasseln neue Reize auf uns ein. Als Folge machen sich schon bei den Kleinsten Sorgen, Ängste und Stress breit.

Völlig entspannt - Mäuschengroß und Nashornklein: Mein Fazit

Das wunderschön illustrierte Kinderbuch „Der Elefant ist ganz entspannt“ hat sogar mir eine wohlige Entspanntheit geschenkt. Das Grinsekrokodil hat mir persönlich am besten gefallen. Kurze Übungen, die leicht umsetzbar sind, sogar spontan auf dem Spielplatz.

Hanna Schmitz „Der Elefant ist ganz entspannt“ 2ß22, Silberfisch Verlag, ISBN 13-978-3-745-60399-6 Preis: gebundenes Buch 14 €, Audio-CD 11,99 €, Seitenzahl: 40 Hier bestellen

Hanna Schmitz

Hanna Schmitz hat mehrere Jahre als Lektorin im Verlag gearbeitet, bevor sie anfing, selbst Bücher zu schreiben. Wenn sie nicht am Schreibtisch sitzt, baumelt sie am liebsten mit einem guten Buch in ihrer Hängematte im Garten.Vigh, InkaInka Vigh ist nach dem Kommunikationsdesign Studium an der Hochschule RheinMain (BA) in Wiesbaden von 2014 bis 2016 über Kalifornien, Beirut und Budapest schließlich in Mainz gelandet. Sie lebt und arbeitet dort seither als freischaffende Illustratorin. Ob Kulturelles, Soziales, Kinderbücher, Magazine oder Cafés - alles wird mit Freude illustriert und wunderschön gemacht!