Håkan Nesser „Der Halbmörder“: So philosophisch kann ein Krimi sein

Von: Sven Trautwein

Håkan Nesser „Der Halbmörder“ – Neuerscheinung des Philosophen unter den Krimiautoren © Andreas Ortner/Trunk Archive/btb

Knapp 40 Jahre schreibt Håkan Nesser Romane und Krimis. Seine Neuerscheinung sorgt für glänzende Unterhaltung. Buchtipp.

In den 1980er Jahren begann Håkan Nesser mit dem Schreiben von Romanen. 1988 erschien sein Debüt „Koreografen“ – auf Deutsch „Der Choreograph“. Nach einigen weiteren Titel erschien 1993 der erste Band seiner Van-Veeteren-Krimireihe. Schon nach den ersten Seiten hat uns seine Erzählweise gepackt und lässt sie nicht mehr los. Ob Roman oder Krimi, er gilt als Philosoph unter den Autoren. Auch „Der Halbmörder“ ist wieder ein überaus lesenswerter Krimi geworden. Was den Krimi so besonders macht, lesen Sie auf 24books.de.