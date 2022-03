Mörderische Träume werden Realität - „Der Schattenmörder“ von Alex North

Von: Jessica Bradley

Cover „Der Schattenmörder“ von Alex North © Blanvalet Verlag

Ein Junge mit dunklen Fantasien und morbiden Träumen wird für viele Jugendliche zum Verhängnis. Der düstere Thriller von Alex North überzeugt. Mein Buchttipp.

Wenn dunkle Träume zur Wirklichkeit werden und sich in die Realität ausbreiten, wird es oft traumatisch. Ähnlich wie im Horror-Klassiker „Nightmare on Elmstreet“, schreibt der Autor Alex North überzeugend wie unheimlich dies enden kann.

Alex North „Der Schattenmörder“: Über das Buch

Paul kehrt nach 25 Jahren in seine Heimatstadt zurück. Seine Mutter liegt im Sterben. Nach einer traumatischen Jugend war der damals 18-Jährige von zu Hause fortgezogen. Paul, der eigentlich Schriftsteller werden wollte, nun aber „Kreative Writing“ an einer Universität unterrichtet, hat ein dunkles Geheimnis. Doch das nicht nichts gegen das, was damals wirklich passiert ist: In den „Shadows“. Den dunklen Wäldern in seiner Heimatstadt.

Die Siedlung mochte nach diesem Wald benannt worden sein, aber wie allen anderen Einwohnern auch war er mir unter dem Namen „Shadows“ bekannt.

Der Wald wirkt im Roman wirklich bedrohlich. Es erinnerte mich stark an Melanie Raabes Thriller „Die Wälder“. Ein ebenso düsterer Wald mit einem namenlosen Bösen. In „Der Schattenmörder“ nennen die Kinder ihn „Rothand“. Der Roman ist in zwei verschiedenen Erzählstrukturen unterteilt. Der Hauptcharakter Paul wird aus der Ich-Perspektive erzählt, während die Polizistin Amanda aus personaler Sicht erzählt wird. Das gibt dem ganzen einen schönen Abstand. Wir schauen tief in Pauls Inneres und haben etwas Abstand zu den Vorgängen im Kopf der Ermittlerin, sind aber dennoch dabei.

Alex North „Der Schattenmörder“: Mein Fazit

Der Psycho-Thriller hat mich von Anfang an gefesselt. Jugendliche, die durch Träume versuchen der Realität zu entfliehen. Angestiftet von einem traumatisierten Jungen, der ganz eigene Ziele verfolgt. Das diese Legende 25 Jahre weit reicht, fand ich besonders faszinierend und hatte ein Beigeschmack von urbanen Legenden.

„Ich verstehe das nicht ganz“, sagte er nach einer Weile. „Wollen Sie damit andeuten, dass mein Sohn umgebracht wurde wegen eines ... Phantoms?“

Die überraschende Wendung am Ende war sehr gut ausgeklügelt und hat mich kalt erwischt. Ein Psycho-Thriller der einen nicht loslässt. Sehr spannend geschrieben und selbst die Rückblenden sind voller Dramatik. Nach dem Bestseller „Der Kinderflüsterer“ ein weiterer packender Thriller des Autors.

Alex North „Der Schattenmörder“ 2020 erschienen im Blanvalet Verlag, ISBN 13-978-3-764-50711-4 Preis: Taschenbuch 13€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier Bestellen!

Alex North

Der englische Autor Alex North studierte Philosophie und hegte schon immer den Traum Schriftsteller zu werden. Zu seinem ersten Roman „Der Kinderflüsterer“ inspirierte ihn sein Sohn. 2019 gelang ihm mit diesem Roman der Durchbruch. Der Autor lebt mit seiner Familie und zwei Katzen in Leeds, England.

