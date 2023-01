Dystopien: Bücher, die das Leben am Ende der Welt beschreiben

Von: Jessica Bradley

Erschreckende Zukunftsaussichten wurden in der Literatur schon häufig als Thema behandelt. Wie sähe eine solche Zukunft für den Menschen aus? Buchtipps

Es gibt unzählige Serien, Filme und Romane, die das Leben nach einer Apokalypse erzählen. Ob nun Klassiker wie George Orwells „1984“ oder auf die Corona-Pandemie gemünzte Filme wie „Songbird“. Heute stellen wir Ihnen fünf weitere spannende Dystopien vor.

Es gibt kein zweites Buch wie „The Handmaid‘s Tale“. Spätestens seit der Serienverfilmung mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle ist Atwoods Dystopie international wieder zum Bestseller geworden. Der Roman stellt seine Fragen an die Selbstbestimmung der Frau heute lauter und eindringlicher denn je.

Alle Bände der weltweiten Bestseller-Serie und Filmvorlage „Maze Runner“:

Sein Name ist Thomas. An mehr kann er sich nicht erinnern. Und er ist an einem bizarren Ort gelandet – einer Lichtung, umgeben von einem riesigen Labyrinth. Zusammen mit fünfzig Jungen, denen es genauso geht wie ihm, sucht Thomas einen Weg in die Freiheit. Der führt durch das Labyrinth, dessen gewaltige Mauern sich Nacht für Nacht verschieben, und in dem mörderische Kreaturen lauern ...