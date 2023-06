Die fünf angesagtesten Bücher bei Google im Juni 2023

Von: Jessica Bradley

Fünf Bücher, die bei Google beliebt sind und wir empfehlen können. Die eine möglicherweise gute Option für Ihre Sommerlektüre darstellen.

Entdecken Sie jetzt eine Auswahl der angesagtesten Bücher aus verschiedenen Genres wie Thriller, Krimis, historische Romane, Fantasy und vielen anderen. Diese Bücher bieten die perfekte Unterhaltung für eine entspannte Sommerzeit.

1. Fitzek: „Elternabend“

Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert.

Sebastian Fitzek „Elternabend“ 2023, Droemer, ISBN 13-978-3-426-28413-1 Preis: Taschenbuch 16,99 e, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

2. McFadden: „Wenn sie wüsste“

Kaum ist Millie in das Haus eingezogen, zeigt Nina ihr wahres Gesicht: Sie hinterlässt Chaos und beschuldigt Millie fälschlicherweise Dinge, die sie nicht getan hat. Ihre verwöhnte Tochter behandelt Millie respektlos. Einzig Ninas attraktiver Ehemann Andrew ist freundlich zu ihr. Doch Ninas Eifersucht wächst stetig. Hat sie Millie nur eingestellt, um ihr das Leben zur Hölle zu machen? Oder verbirgt auch sie ein dunkles Geheimnis, das niemand erfahren darf?

Millie kann ihr Glück kaum fassen, als die elegante Nina ihr die Stelle als Haushaltshilfe inklusive Kost und Logis bei ihrer Familie auf Long Island anbietet. Schließlich hat sie eine Vergangenheit, von der niemand etwas wissen soll.

Freida McFadden „Wenn sie wüsste“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-47190-0 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 13,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

3. St. Clair: „King of Battle and Blood”

Trotz ihrer Bemühungen widersteht sie nicht der unwiderstehlichen Anziehungskraft von Adrian. Die Gefühle, die er in ihr hervorruft, sind einzigartig und sie hat so etwas noch nie für jemanden empfunden. Doch sie darf keinesfalls zulassen, dass sie sich in ihn verliebt und dadurch ihre Mission aus den Augen verliert: Sie muss ihn eliminieren und sein gesamtes Imperium zu Fall bringen.

Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Aleksandr Vasiliev heiraten – und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist.

Scarlett St. Clair „King of Battle and Blood“ 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31976-9 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier bestellen

4. Ribeiro: „Dunkle Verbindungen“

Während Leander Duarte dabei hilft, die Welt auf neue Weise zu erkunden, entwickelt sich der Überfall zu einer rätselhaften Serie, deren Muster jedoch unklar bleibt. Geht es den Tätern nur um die Bereicherung durch Geld oder steckt mehr dahinter? Und welche Verbindung besteht zwischen all dem und der Leiche im Teich? Leander Lost taucht immer tiefer in den Fall ein, verliert jedoch aus den Augen, dass Graciana bereits entschieden hat, die Mörder ihres Bruders auf eigene Faust zur Rechenschaft zu ziehen.

Sieben Jahre zuvor ist Elias, Graciana Rosados Bruder, bei einem ähnlichen Überfall ermordet worden. Ihr Vater wurde schwer verwundet. Nun erleben beide ein düsteres Déjà-vu. Ihr Kollege Duarte überlebt nur mit Glück den Schusswechsel, verliert aber sein Gedächtnis. Die Ermittlungen fördern zutage, dass der Überfall nicht ohne Hinweise aus den Reihen der Polizei möglich gewesen ist.

Gil Ribeiro „Dunkle Verbindungen“ 2023, KiWi, ISBN 13-978-3-462-00407-6 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 14,99 e, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen

5. Geschke: „Die Verborgenen“

Ein unerwünschter Besucher bedient sich heimlich an ihrer Mahlzeiten, durchwühlt ihre Schränke und erscheint neben ihren Betten, während sie schlafen. Als zusätzlich noch Gegenstände verschwinden und fremde Fußspuren im Keller auftauchen, geraten die Ehepartner in gegenseitigen Verdacht. Mit jedem seltsamen Vorfall in ihrem Zuhause beginnt die makellose Fassade der scheinbar perfekten Familie zu bröckeln. Und genau das ist das Ziel des Eindringlings.

Sven und Franziska Hoffmann haben alles, wovon sie einst träumten: eine wunderbare Tochter und ein traumhaftes Haus an der Küste. Alles könnte perfekt sein. Doch dann dringt jemand heimlich in ihr Haus ein.

Linus Geschke „Die Verborgenen“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-06479-8 Preis: Taschenbuch 17 €, 12,99 €, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen