„Die Höhle der Löwen“: Mit Meminto Stories zum eigenen Buch

Von: Sven Trautwein

Die eigenen Erinnerungen in Buchform. Davon träumen viele Menschen. Doch wie führt man alle Notizen zusammen? Albert Brückmann will mit seinem Start-up die Buchwelt bereichern.

Köln – In der fünften Folge von der neuen Staffel „Die Höhle der Löwen“ gibt es Zuwachs. Die Gast-Löwin Diana zur Löwen ist als Content Creatorin und Influencerin unterwegs. Mit mehr als 1 Million Followern auf Instagram, kann sie auf Erfolge beim Social-Media-Marketing zurückgreifen. Ob ihr die Start-up-Idee „Meminto Stories“ von Albert Brückmann zusagt, wird sich Montag herausstellen.

Dagmar Wöhrl, „Gast-Löwin“ Diana zur Löwen und Dr. Georg Kofler in der Folge 114 von „Die Höhle der Löwen“ © RTL / Frank W. Hempel

„Meminto Stories“: Erinnerungen in Buchform bei „Die Höhle der Löwen“

„Das Leben schreibt die schönsten Geschichten und Meminto Stories hält sie für immer fest“, stellt Albert Brückmann sein Start-up vor. „Meminto Stories ist ein digitaler Assistent, der Menschen dabei hilft, sich an alle wichtigen Momente ihres Lebens zu erinnern, diese festzuhalten und in einem Buch drucken zu lassen.“ Auf die Idee kam Albert, als seine Oma verstarb und viele lose Blätter und Notizen hinterließ, auf die sie ihr Leben festgehalten hatte.

Auch wenn Albert und seine Familie viele Geschichten von seiner Oma gehört hatten, bemerkte er, wie schwierig es war, eine Struktur hineinzubringen. Das soll mit Meminto Stories jetzt einfacher möglich sein. Nach der Onlineregistrierung startet ein virtuelles Interview, das sowohl via PC, Tablet oder Smartphone-App geführt werden kann. Dabei wird auf eine große Datenbank mit zahlreichen Fragen zu den verschiedensten Lebensabschnitten zugegriffen.

Albert Brückmann und seine „Meminto Stories“ bei „Die Höhle der Löwen“ © RTL / Frank W. Hempel

„Meminto Stories“: 250.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteil

Im Laufe des Prozesses haben die Nutzer aber immer die Möglichkeit, falls eine Frage nicht zu ihren Lebensumständen passt, diese zu überspringen oder auch zusätzliche Fragen zu ergänzen. „Die Möglichkeit der Gruppenbearbeitung führt Familienmitglieder bei einem solchen Projekt nebenbei noch näher zusammen“, sagt der 38-Jährige. Durch die persönlichen Antworten entstehen dann Geschichten, die mit ergänzenden Bildern und Videolinks zu einem Buch werden.

Das Hardcover in DIN-A5-Format kann bis zu 300 Seiten umfassen und wird in Farbe gedruckt. „Ich möchte die Welt der Bücher persönlicher und zugänglicher gestalten. Denn jeder Mensch auf dieser Welt hat eine Geschichte“, so der Gründer. Für die weitere Produktentwicklung, z. B. Integration von künstlicher Intelligenz und Marketingaktivitäten, benötigt Albert 250.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent der Firmenanteile an.

Ob es Albert Brückmann mit seinem Start-up rund um Bücher gelingt, die Löwen einzufangen, bleibt spannend. Die Idee hinter einer Biografie, die zusammen mit der Familie entsteht, ist auf alle Fälle eine genauere Beobachtung wert. Ausgestrahlt wird die Folge am Montag, 26.9., um 20:15 Uhr auf Vox.