„Die Löwinnen von Afghanistan“ von Waslat Hasrat-Nazimi

Von: Jessica Bradley

Teilen

Der Titel des Buches hört sich wie ein Kampfruf an: „Die Löwinnen von Afghanistan“. Und es ist ein Kampf, um Selbstbestimmung, Freiheit und Akzeptanz. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Seit die Taliban in Afghanistan im August 2021 erneut die Macht ergriffen haben, wurde es relativ schnell in der medialen Welt ruhig. Der Krieg in der Ukraine zog die Aufmerksamkeit auf sich, zurecht, doch sollten wir Afghanistan nicht aus den Augen verlieren. Waslat Hasrat-Nazimi schreibt in ihrem Buch „Die Löwinnen von Afghanistan“ ebenso über die derzeitige Lage vor Ort, wie es auch Natalie Amiri in ihrem Buch getan hat. Und es ist wichtig, ihnen zuzuhören, den afghanischen Frauen zuzuhören.

Cover „Die Löwinnen von Afghanistan“ Waslat Hasrat-Nazimi © Rowohlt Verlag

Als die Bilder und Geschichten rund um den überstürzten internationalen Truppenabzug aus Afghanistan um die Welt gingen, stockte vielen der Atem. Und heute? Drohen die Menschen dort, und besonders die Frauen, in Vergessenheit zu geraten. Sowohl anhand von Gesprächen, die sie mit Afghaninnen hier und vor Ort geführt hat, als auch mithilfe ihrer eigenen Familiengeschichte gibt Waslat Hasrat-Nazimi einen Einblick in den Kampf afghanischer Frauen gegen die systematische Unterdrückung. Sie erzählt von ihren Hoffnungen und Ängsten, von Mut, Verzweiflung und Stärke. Ein bewegendes, kämpferisches und aufklärerisches Buch – und eine emanzipierte Perspektive auf die Frauen Afghanistans.

„Orientalismus“: Der verzehrte Blick des Westens

Waslat Hasrat-Nazimi benennt in ihrem Buch eine Sichtweise, die westliche Kultur als „zivilisiert“ und „gebildet“ und die muslimischen „orientalischen“ Menschen werden als „wild“ und „exotisch“ dargestellt. Sie benennt zwei Beispiele, die nicht unterschiedlicher sein können, dennoch den gleichen Zweck vermitteln: ein Narrativ der „bemitleidenswerten“ Afghaninnen.

Zum einen das berühmte Foto des „The Afghan Girl“, Sharbat Gula, das für die „wilde Schönheit“ stehen soll. Waslat Hasrat-Nazimi schreibt in ihrem Buch, wie es zu diesem Foto gekommen ist und was danach passierte.

Bild mit Sharbat Gula © Artur Widak

Zum anderen das Foto der jungen Bibi Aisha, das um die Welt ging und zeigen sollte, wie brutal der Islam und die Taliban sind. Ohne an die Konsequenzen für die Betroffene zu denken. Waslar Hasrat-Nazimi schreibt auch über Bibi Aisha in ihrem Buch, wie es dazu kam und was danach mit dem Mädchen geschah.

Bild von Bibi Aisha © imago stock&people

Waslat Hasrat-Nazimi „Die Löwinnen von Afghanistan“: Mein Fazit

Mir waren die Fotos der beiden Mädchen durchaus bekannt, aber die jeweilige Hintergrundgeschichte nicht. Was mir allerdings bekannt war, ist die Einstellung des Westens gegenüber muslimischen und insbesondere afghanischen Frauen. Das Bild der „hilflosen“, an die Burka „gefesselten“ Frauen, die nicht für sich selbst einstehen können und deshalb von weißen Menschen gerettet werden müssen. Anstatt den Frauen zuzuhören, werden ihnen unsere „Werte“ aufgezwungen. Sicherlich brauchen afghanische Frauen Hilfe, insbesondere weil die Taliban erneut an die Macht gekommen sind, aber sie können selbst kommunizieren, welche Hilfe sie benötigen – man müsste ihnen nur zuhören.

Das Buch „Die Löwinnen von Afghanistan“ hat mich nachhaltig erschüttert. Die Autorin Waslat Hasrat-Nazimi beschreibt mit sehr eindringlicher Stimme, was alles falsch gelaufen ist und was in Zukunft nicht mehr passieren sollte. Am eindringlichsten aber hat sich diese Aussage eingeprägt:

Was könnten Frauen im Westen also besser machen, wenn sie sich mit ihren Schwestern (in Afghanistan und weltweit) solidarisch zeigen wollen? Zunächst einmal müssten sie den Afghaninnen zuhören, statt nur über sie zu reden, und dabei ein möglichst breites Spektrum an Stimmen und Perspektiven zu Wort kommen lassen... Sie müssten außerdem aufhören, ihre Vorstellungen von Feminismus und Frauenrechten auf die Afghaninnen übertragen zu wollen, und ihnen stattdessen das Zepter der Selbstbestimmung in die Hand geben, selbst wenn sie mit ihren Lebensentwürfen nicht übereinstimmen...

Sie beschreibt damit nicht anderes, was Marginalisierte seit Jahren fordern: Hört uns zu und schieb uns nicht in Schubladen, die in euren Köpfen existieren. „Die Löwinnen von Afghanistan“ ist ein Buch, das für diejenigen zu empfehlen ist, die sich für die Rechte von Frauen und die Geschichte Afghanistans interessieren.

Waslat Hasrat-Nazimi „Die Löwinnen von Afghanistan“ 2022, Rowohlt Verlag, ISBN 13-978-3-499-01024-8 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Jetzt bestellen (werblicher Link)