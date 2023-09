Buchverfilmung: „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek ab Oktober auf Prime Video

Von: Sven Trautwein

Thriller-Autor Sebastian Fizek kündigt die Verfilmung von „Die Therapie“ auf Instagram an. Die Miniserie startet auf Prime Video.

Fitzeks Romane verkaufen sich millionenfach. Auch die Lesungen ziehen Tausende begeisterte Fans an. Kürzlich war das Ticketsystem zum Verkaufsstart zusammengebrochen. Die treue Fangemeinde des Bestsellerautors darf sich auf die Verfilmung seines Debüts „Die Therapie“ bei Prime Video freuen. In den Hauptrollen sind unter anderem Stephan Kampwirth und Trystan Pütter zu sehen.

Sebastian Fitzeks Debüt auf Prime Video

Bestsellerautor Sebastian Fitzek freut sich auf die Verfilmung seines Debüts „Die Therapie“ für Prime Video. © Hendrik Schmidt/dpa

Sebastian Fitzek hat sich seit Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nach der Ankündigung seines neuen Thrillers „Die Einladung“ auf Social Media, brauchte er nicht lange auf unzählige lobende Kommentare warten. Der Hype um seine Thriller sind seit seinem Erstlingswerk „Die Therapie“ ungebrochen. Seit Jahren gilt er als Meister des Psychothrillers. Nun hat er die Miniserie zu seinem Debütroman auf Instagram angekündigt.

„Die Therapie“ von Sebastian Fitzek als Miniserie

Mehr als 13.000 Likes konnte die Ankündigung in Kooperation mit Amazon bereits einsammeln. Zahlreiche Kommentare zeigen, wie sehr sich die Leser auf die Verfilmung freuen. Laut Börsenblatt des Deutschen Buchhandels ist die Verfilmung bei Amazon Prime als sechsteilige Miniserie angelegt. Es handelt sich dabei um eine Kooperation zwischen Sebastian Fitzek selbst, Ziegler Film und Amazon Studios.

In einer der ersten Pressemitteilungen freut sich der Autor über die Verfilmung und die Wahl der Drehbuchautoren, darunter Alexander Rümelin, dessen Arbeit ihn schon mehrfach begeistert habe. Die Produktionsverantwortlichen hätten auch schon die Bücher „Passagier 23“ und „Abgeschnitten“ großartig umgesetzt, wie es heißt.

In den Hauptrollen spielen Stephan Kampwirth („Dark“), Trystan Pütter („Babylon Berlin“), Helena Zengel („Systemsprenger“) und Emma Bading („Der Usedom-Krimi“). Außerdem dabei sind Andrea Osvárt („Transporter - Die Serie“), Axel Milberg („Tatort“), Paula Kober („Ku‘damm 56“) und Martin Feifel („Der Pass“). Fitzeks Fans sind von der Ankündigung begeistert.

„Yeah ich freu mich schon richtig auf die Verfilmung und bin gespannt auf die Umsetzung 😍🔥“

„Uhhhh 😍 eins meiner lieblingsbücher von Fitzek! 🫶🏻“

„Ich kann es gar nicht glauben... Ich habe alles von Sebastian gelesen, „Die Therapie“ ist quasi der Grundstein, und jetzt eine Prime-Serie? Geil!!!“

„Uuuhhh 🎉🎉🎉🎉🎉 ich freue mich riesig. Es ist sogar ein meiner Lieblingsbücher 😍“

„Wäre ja glatt mal wieder ein Grund fernzusehen.“

Sebastian Fitzek „Die Therapie“: Über das Buch

Keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Josy, die zwölfjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Vier Jahre später: Der trauernde Viktor hat sich in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Doch eine schöne Unbekannte spürt ihn dort auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird …

„Die Therapie“ ist ein packender Psychothriller, der von der ersten Seite an den Leser nicht mehr loslässt. Als Auftakt für die Bücher von Sebastian Fitzek ist der Titel ein Muss. Er sollte auch immer wieder einmal gelesen werden. Nicht nur zum Start der Verfilmung.

Einen Vorgeschmack auf die Verfilmung liefert Sebastian Fitzek zusammen mit dem Schauspieler Stephan Kampwirth im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals in Hamburg im Deutschen Schauspielhaus am 14. Oktober. Hier lesen Fitzek und Kampwirth im Wechsel aus Buch und Drehbuch. Danach sprechen sie gemeinsam mit der Moderatorin Margarete von Schwarzkopf über die filmische Umsetzung der Geschichte, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Mit Verfilmungen hat Sebastian Fitzek in der Vergangenheit schon Erfolge gefeiert, darunter auch die „Auris“-Reihe für RTL +, die er mit seinem Schriftsteller-Kollegen Vincent Kliesch zusammen schreibt. Für Thriller-Fans, die gerne auf weitere Thriller-Verfilmungen von Büchern hoffen, gibt es ab 7. September Romy Hausmanns „Liebes Kind“ auf Netflix.

Sebastian Fitzek

Geboren im Jahr 1971, wird Sebastian Fitzek als der erfolgreichste deutsche Autor angesehen. Seit seinem Debütroman „Die Therapie“ hat er stets einen festen Platz an der Spitze der Bestsellerlisten mit all seinen Romanen inne. Seine Bücher werden mittlerweile in sechsunddreißig Ländern veröffentlicht und dienen als Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptionen. Sebastian Fitzek wurde als erster deutscher Autor mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde er im Jahr 2018 mit der 11. Poetik-Dozentur der Universität Koblenz-Landau geehrt. Der Schriftsteller lebt in Berlin.