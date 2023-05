Verlag will mit Crowdfunding sein Bestehen retten

Von: Sven Trautwein

Teilen

Für den Comicverlag Edition Moderne steht viel auf dem Spiel. Mit Crowdfunding hofft der Verlag, sein Fortbestehen zu retten.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Am 17. Mai startete im Internet der Comicverlag Edition Moderne aus der Schweiz eine Crowdfunding-Aktion. Das Ziel war klar: 100.000 Schweizer Franken (rund 102.000 Euro) sollten erzielt werden. Rund eine Woche nach dem Start der Aktion waren rund 90 Prozent der Summe erreicht. Hier kann sich bis zum 23. Juni noch viel tun, sodass sich der Comicverlag keine Sorgen um sein Fortbestehen machen muss.

Der Comicverlag Edition Moderne versucht mit Crowdfunding sein Fortbestehen zu retten. (Symbolbild) © Manja Elsässer/Imago

Der Verlag Edition Moderne gilt für die deutschsprachige Comicszene als Glücksfall. Wie der Tagesspiegel berichtet, stehe der Verlag für eine offene Gesellschaft und sei ein unverzichtbarer Bestandteil der europäischen Kultur und der Szene. Vielen Comiczeichnern habe Edition Moderne die Möglichkeit geboten, ihre Erstlingswerke zu veröffentlichen, was ein Startpunkt für einzelne Karrieren war.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Seit über vier Jahrzehnten spielt Edition Moderne eine bedeutende Rolle in der deutschsprachigen Comic-Szene. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass das in Zürich ansässige Unternehmen laut der Geschäftsführung kurz vor der Insolvenz steht. Claudio Barandun, Mitglied des Verlagsteams, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel: „Wenn die Verkäufe wie bisher weitergehen, wird Edition Moderne im Frühjahr 2024 das Geld ausgehen.“

Was ist Crowdfunding? Crowdfunding ist eine Finanzierungsmethode, bei der eine große Anzahl von Menschen kleine Geldbeträge beisteuert, um ein Projekt oder eine Geschäftsidee zu unterstützen. Dabei wird meistens eine Online-Plattform genutzt, auf der das Projekt vorgestellt wird und die Unterstützerinnen und Unterstützer Geld spenden können. Durch diese kollektive Finanzierung kann das Projekt realisiert werden, ohne dass ein einzelner Investor oder eine Bank involviert ist.

Edition Moderne: Ältester, unabhängiger Comicverlag

Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 bezeichnet sich die Edition Moderne als der älteste unabhängige Comic-Verlag im deutschsprachigen Raum. Der Verlag hat eine beeindruckende Liste an Veröffentlichungen vorzuweisen, darunter Bestseller wie Marjane Satrapis autobiografische Graphic Novel „Persepolis“ (werblicher Link) sowie bedeutende Werke internationaler Comic-Autoren wie Jacques Tardi und Baru aus Frankreich sowie Bücher des US-amerikanischen Comicreportage-Pioniers Joe Sacco, die ins Deutsche übersetzt wurden.

Der Geschwister-Scholl-Literaturpreis 2021 geht erstmals an einen Comic-Autor. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung Sacco für sein Buch „Wir gehören dem Land“. © Daniel Mordzinski/picture alliance/dpa/Verlag Edition Moderne

Joe Sacco erhielt für seinen Comic „Wir gehören dem Land“ (werblicher Link) 2021 den mit 10.000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Literaturpreis. Zudem hat die Edition Moderne vielen talentierten deutschsprachigen Zeichnerinnen und Zeichnern eine Plattform geboten, darunter Thomas Ott, Nicolas Mahler, Anke Feuchtenberger und das Comic-Duo Katz und Goldt.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass es der Edition Moderne wirtschaftlich nicht gut geht. Wie der Buchreport im November 2022 berichtete, informierte das Unternehmen damals in einer dramatischen Rundmail an Verlagskollegen über die akute und langfristige Gefährdung seiner Existenz.

Steigende Energie- und Transportkosten, die Entwicklungen auf dem Papiermarkt und die Unterbrechung von Lieferketten hätten die Produktionskosten für die künstlerisch anspruchsvollen Titel dramatisch steigen lassen. Hier sei eine Weiterreichung an den Kunden nicht mehr möglich. So ist die Crowdfunding-Aktion für den Comicverlag eine Rettungsaktion, die aufgehen könnte. Wer sich an der Aktion noch beteiligen möchte, findet unter love.editionmorderne.ch bis zum 23. Juni 2023 die Gelegenheit.