Sind Sie ein wahrer Zauberer? Das große Harry-Potter-Quiz

Von: Jessica Bradley

Eine „Harry Potter“-Serienverfilmung ist in Planung – für manche zu früh. Wie gut kennen Sie sich noch im Potter-Universum aus?

Ein konkreter Starttermin für die Harry-Potter-Serie wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Es wird jedoch spekuliert, dass die Serie frühestens im Jahr 2025 bei HBO Max starten könnte.

Viele Fans sind skeptisch, ob der Start einer Serie zum berühmtesten Zauberer nicht verfrüht sei. Der letzte Film ist 2011 erschienen und das Theaterstück hatte 2016 in London seine Premiere, in Deutschland Ende 2021. Doch wie gut erinnern Sie sich noch an die Geschichte rund um Magie und Freundschaft?

Testen Sie Ihr magisches Wissen: das große Harry-Potter-Quiz mit teilweise kniffeligen Fragen. © OscarBrak/Imago

Buchquiz: Testen Sie Ihr magisches Wissen rund um Harry Potter

