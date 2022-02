„Die Vergessenen“ von Ellen Sandberg: Eher ein Drama als ein Krimi

Von: Jessica Bradley

Cover „Die Vergessenen“ von Ellen Sandberg © Pinguin Verlag

Auch wenn es den Verbrechen der Euthanasie in der NS-Zeit zugrunde liegt, ist der Roman „Die Vergessenen“ von Ellen Sandberg kein klassischer Krimiroman. Dennoch lesenswert: mein Buchtipp.

Der Roman von Ellen Sandberg ist emotional und regt zum Nachdenken an. Wie hätte man selbst in dieser Zeit gehandelt? Eins ist sicher, der Roman „Die Vergessenen“ lässt einen nicht unbeteiligt zurück.

Ellen Sandberg „Die Vergessenen“: Über das Buch

1944. Kathrin Mändler tritt eine Stelle als Krankenschwester an und meint, endlich ihren Platz im Leben gefunden zu haben. Als die junge Frau kurz darauf dem charismatischen Arzt Karl Landmann begegnet, fühlt sie sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu spät merkt sie, dass Landmanns Arbeit das Leben vieler Menschen bedroht – auch ihr eigenes. 2013. In München lebt ein Mann für besondere Aufträge, Manolis Lefteris. Als er geheimnisvolle Akten aufspüren soll, die sich im Besitz einer alten Dame befinden, hält er das für reine Routine. Er ahnt nicht, dass er im Begriff ist, ein Verbrechen aufzudecken, das Generationen überdauert hat ... (Klappentext)

Ellen Sandberg „Die Vergessenen“: Sprache und Aufbau

Trotz der Zeitsprünge und der Perspektivwechsel der einzelnen Charaktere, kann man der Geschichte problemlos folgen. Die fiktive Geschichte mit dem historischen Hintergrund ist einfühlsam geschrieben. Der Roman von Ellen Sandberg war spannend bis zur letzten Seite. Dennoch ist sie für sehr empfindsame Menschen eher nicht geeignet.

Ellen Sandberg „Die Vergessenen“: Mein Fazit

Wut! Das war das Gefühl was mich in der Geschichte am meisten begleitet hat. Wut über die Ungerechtigkeit, die Unmenschlichkeit und das Scheitern der späteren Strafverfolgung. Generell hat mich der Roman „Die Vergessenen“ emotional sehr mitgenommen, an manchen Stellen liefen Tränen. Trotzdem empfand ich den Roman eher als Drama. Auch wenn eines der größten Menschheitsverbrechen erläutert wird. Ein faszinierendes Buch, das ich ohne wenn und aber empfehlen kann.

Ellen Sandberg „Die Vergessenen“ 2017 erschienen im Pengiun Verlag, ISBN 13-978-3-328-10089-8 Preis: Taschenbuch 13€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Ellen Sandberg

Ellen Sandberg (63) ist eigentlich die Autorin Inge Löhnig. Sie wurde mit ihrer „Kommissar Dühnfort-Serie“. Die ehemalige Werbefachfrau schreibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Sie steht immer wieder auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.

Hinweis: Wir erstellen Produktbesprechungen für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Auf den redaktionellen Inhalt und die Auswahl der Bücher hat dies keinen Einfluss. Für Sie ändert sich dadurch nichts.