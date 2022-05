Enola Holmes: Der Fall des verschwundenen Lords - Eine Graphik Novel

Von: Jessica Bradley

Während viele auf die zweite Verfilmung von Enola Holmes bei Netflix warten, zeige ich euch die Graphik Novel, passend zum ersten Teil. Mein Buchtipp.

Die Schauspielerin aus Stranger Things Millie Bobby Brown mimt Enola Holmes, die kleine Schwester des bekannten Detektives Sherlock Holmes. Da noch kein Starttermin für den zweiten Film feststeht (es wird mit diesem Jahr gerechnet), können sich die Fans mit einer wunderschönen gestalteten Graphik Novel, die Zeit vertrösten.

Zunächst einmal ist die Graphik Novel abgeleitet vom Roman der Autorin Nancy Springer.

Als Enola Holmes am Tag ihres vierzehnten Geburtstags entdeckt, dass ihre Mutter verschwunden ist und ihr nur einen Blumenstrauß und ein Tagebuch mit Geheimbotschaften hinterlassen hat, macht sie sich umgehend auf die Suche nach ihr. Enola wird all ihren Einfallsreichtum und ihren Scharfsinn brauchen, um vom Landsitz ihrer Familie zu fliehen und die Spur ihrer Mutter in London aufzunehmen, denn ihre beiden Brüder – niemand geringeres als der berühmte Detektiv Sherlock Holmes sowie der hohe Regierungsbeamte Mycroft – sind entschlossen, sie in ein Internat zu stecken, damit eine echte Lady aus ihr wird. Und dann wird Enola auch noch in die Entführung eines jungen Lords verwickelt… Die Comic-Adaption der Romane von Nancy Springer um Sherlock Holmes‘ clevere Schwester Enola!