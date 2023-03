Colleen Hoover: An ihr führt kein Weg vorbei – Platz 1 bis 3 in Amerika

Bestsellerlisten

Von Sven Trautwein schließen

Colleen Hoover gehört zu den Durchstartern der letzten Jahre. Und das nicht mit Neuerscheinungen. Jetzt belegt sie die ersten drei Plätze.

„Never Never“, erschien bereits 2015 bei Canary Street Press zusammen mit der aus Südafrika stammenden Thriller-Autorin Tarryn Fisher. Doch jetzt hat das Buch das Treppchen der Bestseller in den USA erklommen und steht seit kurzem auf Platz eins. Doch damit nicht genug: auch Platz zwei und drei sind Titel von Colleen Hoover, an denen niemand zurzeit vorbeikommt.

„Never Never“: Über das Buch

+ Colleen Hoover: Sie führt mit drei Titeln die amerikanische Bestsellerliste an, darunter „Never Never“. © imagebroker/Imago/dtv (Montage)

Auf Platz 2 der amerikanischen Bestsellerlisten steht „It Starts With Us“ (dt. „Nur noch einmal und für immer“ (werblicher Link), gefolgt von „It Ends With Us“ (dt. „Nur noch ein einziges Mal“ (werblicher Link), die in Deutschland beide bei dtv erschienen sind. Colleen Hoovers Bekanntheit stieg durch den Erfolg auf TikTok rasant an, sodass jetzt auch die älteren Backlist-Titel nachziehen. Bei „Never Never“ hat das Durchstarten laut Branchenpresse die Erklärung, dass der Titel in den USA bisher nur als E-Book erhältlich war und erst jetzt gedruckt vorliegt.

Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an ... nichts. Beider Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser: wer? Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es erneut: Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerung an all das, was zuvor war. Und ohne Charlie – denn die ist wie vom Erdboden verschwunden.

Colleen Hoover: Mischung aus Thriller und Romanze

Hoovers Leserschaft liebt die Mischung aus Thriller und Romanze. Das wird auch bei dem Titel von „Never Never“ deutlich, das mit „A Twisty, Angsty Romance“ untertitelt wurde. Eine verworrene und angstbesetzte Liebesgeschichte ist das, was sie gerne lesen wollen. Die Verkaufszahlen geben der Strategie recht. Auch die Verkäufe von Hoovers Titel „Verity“ (werblicher Link) und „Layla“ zeigen, wohin die Reise geht.

dtv hat „Never Never“ bereits seit 2018 im Programm, wie buchreport berichtet. Nach dem Erscheinen kletterte der Titel auf Platz 14 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Taschenbuch. Um jetzt den Erfolg des amerikanischen Marktes mitzunehmen, wurde das Cover der deutschen Ausgabe der amerikanischen angeglichen.

Colleen Hoover, Tarryn Fischer „Never Never“ Niemals aufhören. Niemals vergessen. Niemals. 2021 dtv, ISBN-13 978-3-423-71867-7 Preis: Taschenbuch 12,95 €, E-Book 9,99 € (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Rubriklistenbild: © imagebroker/Imago/dtv (Montage)