„101 Essays, die dein Leben verändern werden“ – kein Buch zum Verschlingen

Von: Carina Blumenroth

Hilfe zur Selbsthilfe, darum geht es im Bestseller von Brianna Wiest. „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ regt zum Nachdenken an. Es ändert sich aber erstmal nichts.

Geradlinig läuft das Leben eigentlich nie. Immer wieder tauchen Herausforderungen aus dem Nichts auf – ebnen Chancen oder zeigen auf, dass etwas geändert werden sollte. Mit Selbstreflexion und einer Denkweise, die nicht starr auf einmal erdachte Ziele beharrt, ist es möglich, sich selbst richtig kennenzulernen und hier und da zu optimieren. 101 Essays vermischt Psychologie, Glücksforschung und kleine Alltagsweisheiten miteinander.

101 Essays – Bin ich den eigenen Denkmustern entwachsen?

Selbstreflexion, Mut und die eigenen, wahren Ziele erreichen. Das Buch „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ kann dabei unterstützen. © Fotomontage: Alberto Menendez/Imago/Piper

Glück ist kein Gefühl, welches immer da ist und anhält. Trauer und Schmerz ebenso wenig, das ist die gute Nachricht. Aber wer Traurigkeit kennt, wird ebenso die guten Gefühle spüren. Es geht um das Gleichgewicht, um das große Ganze. Im Kleinen lässt sich das von der eigenen Denkweise beeinflussen – wir betrachten unser Leben und wir entscheiden, in welche Richtung es geht. Jeder priorisiert selbst, geleitet von den eigenen Denkmustern, denen man vielleicht schon, ohne es zu merken, bereits entwachsen ist.

101 Essays: Anders denken und sich selbst neu erfinden

Du weißt mit deinem Leben nichts so recht etwas anzufangen? Dich lassen Ängste und Zweifel nicht los? Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen? Der Weg zu einem glücklichen Leben verläuft selten geradeaus. Aber die Herausforderungen, denen du begegnest, sind Chancen, deine Denkweise zu verändern und an dir selbst zu wachsen. Die 101 lebensverändernden Essays von Brianna Wiest durchbrechen schädliche Denkmuster und öffnen dir die Augen. Mit großer Menschenkenntnis und psychologischem Feingefühl offenbart sie dir, was du hören musst, aber nicht willst. Was du eigentlich schon weißt, aber unterdrückst. Egal, ob du mit Beziehungen, deiner eigenen Lebenseinstellung oder der Kommunikation mit deinem Liebsten zu Kämpfen hast, dieses Buch hat die Antwort.

Brianna Wiest hat in ihrem Buch „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ verschiedene wissenschaftliche Studien zur Grundlage genommen, diese mit Beispielen angereichert und verständlich für Leserinnen und Leser dargestellt. Gepaart mit Alltagsphrasen, die vermutlich jeder schon einmal irgendwo gehört hat. Nach vielen der kleinen Abschnitte folgen Aufzählungen, mit fettgedruckten Sätzen. Manchmal sind es Aussagen, manchmal Fragen, die Leserinnen und Leser sich vermeintlich stellen. Darunter eine mehr oder weniger zufriedenstellende Erklärung.

101 Essays ist in kleine Häppchen gegliedert

Das Inhaltsverzeichnis geht über mehrere Seiten und lässt die Leserinnen und Leser so wissen, was in den einzelnen Essays auf sie wartet. So kann man sich auch selbst aussuchen, zu welchem Thema man gerade etwas lesen möchte bzw. womit man sich gerade beschäftigen will. Immer wieder appelliert Wiest an die Leserinnen und Leser, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und mutig zu sein. Die eigenen Wünsche sollten erfüllt werden, auch wenn das schwer sei, denn auch, wenn es Hürden gebe, seien diese nicht so schlimm, wie ein Leben voller unerfüllter Wünsche, so Wiest.

Brianna Wiest „101 Essays, die dein Leben verändern werden: Fazit

Der folgende Abschnitt enthält Meinung Auf 431 Seiten schreibt Brianna Wiest ein Pamphlet zur Selbstoptimierung und der Aufforderung, das Leben hier und da anders auszurichten, wenn man es denn möchte. Nein, nicht alle der 101 Essays „verändern das Leben“, nicht alle habe ich nach der Reflexion verstanden oder als wahr angekommen. Das muss aber auch nicht das Ziel sein.



Leserinnen und Leser müssen dieses Buch aufmerksam lesen. Nebenbei und in einem Rutsch wird man keinen großen Spaß mit dem Buch haben. Man braucht Zeit zu reflektieren oder einfach die Szenen aus dem eigenen Leben zu verarbeiten. Wer das Buch aufmerksam liest, ehrlich zu sich selbst ist und aktiv Stellen herauspickt, die den Finger in die Wunden legen, wird ab und an mit einem Kloß im Hals zu kämpfen haben. Manchmal liefert Wiest Sätze, die überraschen, weil sie so weise und klug erscheinen und haargenau auf das eigene Leben passen.



Allerdings ist dieser Bestseller-Ratgeber kein Selbstläufer: Man kann dieses Buch lesen und nichts ändert sich, außer, dass man sehr viele Eindrücke aufgenommen hat. Einige davon hinterfragt, andere kennt und wieder andere einen zum Nachdenken anregen. Keiner dieser Essays wird das Leben verändern, wenn man sich nicht selbst ausgewählten Aspekte zu Herzen nimmt und etwas tut.

Brianna Wiest „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ 2022, Piper, ISBN 9783492071598 Preis: Hardcover, 22 Euro, 431 Seiten

Sie wollen mehr von Brianna Wiest lesen? Dann greifen Sie zu dem Buch „The Pivot Years“. Darin geht es unter anderem um Mut für echte Veränderungen.

Brianna Wiest

Brianna Wiest ist eine US-amerikanische Autorin, die bekannt für Bücher über Selbstverbesserung geworden ist. Ihr Buch „101 Essays, die dein Leben verändern“ ist ein Spiegel-Nummer-1-Bestseller. Sie schreibt außerdem für Forbes und The Huffington Post. Dort sind Achtsamkeit, Spiritualität und Selbstverbesserung ihre Themen. Ihr Ziel ist es, den Menschen zu helfen, das Leben zu führen, das ihnen bestimmt ist. Wiest studierte am Elizabethtown College in Pennsylvania Englisch mit einem Fokus auf professionellem Schreiben.