Fantasy-Autorin Leigh Bardugo streicht Millionenvertrag für neue Bücher ein

Von: Sven Trautwein

Leigh Bardugo, Autorin von „Lied der Krähen“ unterzeichnet achtstelligen Buchvetrag. (Symbolbild und Montage) © Panthermedia/Imago/Droemer

Nach Bestsellern in Amerika und einem guten Start auf dem deutschen Markt hat Fantasy-Autorin Leigh Bardugo einen Millionenvertrag für neue Titel in der Tasche.

Leigh Bardugo startete in den vergangenen Jahren auf dem englischsprachigen Markt durch. Ihre Bücher erreichten in den USA und Großbritannien oftmals vordere Bestsellerplätze. Ihre Romane aus dem „GrishaVerse“ sind die Vorlage für die 2021 veröffentlichte Netflix-Serie „Shadow and Bone. Legenden der Grisha“. Wie viel Geld sie für die kommenden Bücher bekommt, lesen Sie auf 24books.de.