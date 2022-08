„Feindesopfer“ von Max Seeck: Hoch spannender Thriller aus Finnland

Von: Sven Trautwein

Finnlands Bestseller-Autor Max Seeck legt mit „Feindesopfer“ den dritten Band rund um das Team von Jessica Niemi vor. Kann es den Vorgängern das Wasser reichen? Mein Buchtipp.

Auffällig ist der ganz in rot gehaltene Buchzuschnitt. Dies springt sofort ins Auge, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Ebenso der übergroße rote Buchstabe, der das Cover ziert. Hier wird mit visuellem Stilmittel gearbeitet, der die Hand des potentiellen Käufers in der Buchhandlung zucken lässt. Doch auch ohne diese auffallende Optik kann Max Seeck mit dem dritten Band überzeugen. Und Finnland hat einen weiteren Bestseller-Autor.

Thriller „Feindesopfer“ von Max Seeck © Lübbe

Zetterberg, ein erfolgreicher Geschäftsmann, wird in seinem Haus in Helsinki tot aufgefunden. Er hatte zuvor harte Maßnahmen und Entlassungen angekündigt und sich so unzählige Feinde gemacht. Das Mordmotiv scheint klar, als Jusuf die Ermittlungen übernimmt. Der findet jedoch heraus, dass Zetterberg noch ganz andere Feinde hatte. Auf einem Foto, das man in seinem Haus findet, sind neben dem Ermordeten zwei Männer zu sehen, deren Gesichter vom Täter ausgekratzt wurden. Wer sind diese zwei Männer? Sind sie weitere Opfer? Jusufs Kollegin Jessica Niemi, noch geschwächt von ihrem psychischen Zusammenbruch, wird durch dieses Foto gezwungen, sich erneut den Dämonen der Vergangenheit zu stellen …

Zunächst mutet alles ganz einfach an. Doch wer Max Seeck und seine Bücher, u. a. „Teufelsnetz“ kennt, weiß, dass er sich mit dem Einfachen nicht zufriedengibt. Zu Beginn sieht es nach kleinteiliger Polizeiarbeit aus. Wer hatte Zugang zu der Wohnung des Industriellen Zetterberg? Wie steht es um die Alibis, die ihm nicht wohlgesonnen waren? Können die Zugangsdaten der Alarmanlage Aufschluss geben und was sagen die Überwachungskameras draußen?

Der dritte Band um Jessica Niemi und das Team geht in eine weitere spannende Runde. Max Seeck versteht es, die Charaktere mit weiteren Details immer interessanter zu machen, sodass man immer weiter in deren Gefühlswelten und Privatleben eintaucht, was ich hier alles andere als störend finde. Ganz im Gegenteil. Jessicas Kollege Jusuf bekommt in diesem Fall die Leitung übertragen, was es Seeck erlaubt, auch diese Figur etwas mehr in den Vordergrund zu stellen.

Nichts in den Thrillern von Max Seeck wirkt gekünstelt, an den Haaren herbeigezogen oder konstruiert. Die meist kurzen Kapitel lesen sich in einem Zug. Im Vergleich hat mich der zweite Band „Teufelsnetz“ etwas mehr gefesselt, jedoch hatte der Titel die Messlatte sehr hoch gelegt. „Feindesopfer“ fällt hier in keiner Weise ab. Spannung ist gegeben und die Charaktere begeistern. Momentan grüble ich noch, was die drei farbigen Großbuchstaben auf den Buchtiteln X-Z-N bedeuten können. Noch bin ich auf der Suche. Ob es die Abkürzung für das Torx-Schraubenprofil ist?

Max Seeck „Feindesopfer“: Mein Fazit

Fans für Thriller aus dem hohen Norden sollten hier zuschlagen. Was zu Beginn wie ein Routine-Thriller aussehen mag, wendet sich. Max Seeck zeigt, wie es funktioniert. Er hat sich dadurch einen Ruf als finnischer Bestseller-Autor erarbeitet, dem ein Treppchen in den Bestsellerlisten auch hierzulande wieder sicher ist. Wer an diesem Band Gefallen gefunden hat, sollte unbedingt die Reihe von Band 1 „Hexenjäger“ (werblicher Link) an lesen, um die Entwicklung der Charaktere in allen Einzelheiten verfolgen zu können.

Max Seeck „Feindesopfer“ Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara 2022 Lübbe, ISBN-13 978-3-7857-2815-4 Preis: Paperback 16,99 €, E-Book 9,99 €, 494 Seiten (abweichend vom Format) – Jetzt bestellen (werblicher Link)

Max Seeck

Bevor Max Seeck sich aufs Schreiben konzentrierte, war er im Vertrieb tätig. Mit „Hexenjäger“ (werblicher Link) gelang ihm der internationale Durchbruch. Er gilt als Shooting-Star der skandinavischen Thriller-Autoren und stand auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Der finnische Autor mit deutschen Wurzeln lebt mit seiner Familie in Helsinki.