„Brauchen wir!“ Sebastian Fitzek kündigt neuen Thriller an und die Fans sind begeistert

Von: Sven Trautwein

Wer kennt nicht die Liedzeile „Alle Jahre wieder...“? Im Oktober ist es so weit und der neue Thriller von Sebastian Fitzek erscheint. Die Fans laufen Sturm.

24 Psychothriller hat Sebastian Fitzek bisher geschrieben. Mit „Die Einladung“ steht für Oktober das neue Buch in den Startlöchern und die Fans laufen Sturm und die ersten Termine für die Lesungen sind online gut nachgefragt. Dieses Mal schickt uns der Bestseller-Autor in die winterlichen Alpen, bei dem ein verlängertes Wochenende zu einem Klassentreffen ganz anders verläuft, als in seinem letzten Roman „Elternabend“. Seine Fans freuen sich auf Social Media bereits über die Ankündigung.

Am 25. Oktober erscheint der neue Thriller „Die Einladung“ von Sebastian Fitzek. Die Fans sind aus dem Häuschen. © Future Image/Imago/Droemer (Montage)

Sebastian Fitzek „Die Einladung“: Worum geht‘s im Buch

Ein klassisches Thriller-Setting: verschneite Berglandschaft, ein abgeschiedenes Hotel und eine illustre Truppe, die sich von früher kennt und ein Klassentreffen veranstaltet. Dass dies nicht alles in Friede, Freude, Eierkuchen endet, dürfte beim Meister des Psychothrillers klar sein. Die Wendungen und Horrorelemente, die man aus seinen früheren Büchern kennt, dürften auch hier wieder nicht zu kurz kommen. Sie kennen alles zu Sebastian Fitzek? Wirklich? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Sebastian-Fitzek-Quiz.

Marla Lindbergs Erinnerungen sind glasklar: An die seltsame Nachricht, die sie in eine stillgelegte Geburtsklinik lockte. An die Gestalt, die versuchte, sie zu töten. Das seltsam pfeifende Husten des Psychopathen beim Kampf auf Leben und Tod. ... Als Marla die Einladung zum Klassentreffen in den Alpen bekommt, hofft sie darauf, mit ihren ehemaligen Mitschülern in schönen und echten Erinnerungen schwelgen zu können. Bei ihrer Ankunft in dem verschneiten Berghotel sind alle Zimmer bereits bezogen. Benutztes Geschirr steht auf dem Esstisch, der Kamin flackert, doch es ist niemand da. Marla beginnt die anderen zu suchen. Und dann hört sie es wieder. Wie jemand pfeifend hustet, draußen, in der eisigen Dunkelheit …

Die Fans auf Social Media sind seit der Ankündigung beispielsweise auf Instagram total aus dem Häuschen.

Auch wenn es bis zum Erscheinungstermin am 25. Oktober noch ein wenig hin ist, dürften die Vorbestellungen schon heute die Kasse zum Klingeln bringen, wenn man die Kommentare unter dem Beitrag liest. Mehr als 20.000 Likes konnte die Vorankündigung auf Sebastian Fitzeks Instagram-Account bisher einheimsen. Viele Fans empfehlen den Beitrag bereits weiter, was für große Beliebtheit und Vorfreude spricht. Das Erscheinungsdatum liegt kurz nach der Frankfurter Buchmesse.

Sebastian Fitzek „Die Einladung“: Die Fans sind begeistert

„Verrückt. Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, es scheint kein neues Buch vom Fitzek im Oktober zu geben. 😂“

„du weisst was wir am 25.10 machen werden👍🏻“

„Und wieder pünktlich zu meinem Geburtstag. Wie jedes Jahr das beste Geschenk🤩“

„Yes yes yesssss 😍 freue mich sehr darauf!“

Seabstian Fitzek „Die Einladung“ 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-28158-1 Preis: gebunden 24 €, E-Book 14,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) vorbestellbar - ab 25.10.2023 im Handel

Sebastian Fitzek

Sebastian Fitzek, geboren im Jahr 1971, gilt als Deutschlands erfolgreichster Autor. Seit seinem Erstlingswerk „Die Therapie“ hat er mit all seinen Romanen einen festen Platz an der Spitze der Bestsellerlisten. Seine Bücher werden mittlerweile in sechsunddreißig Ländern veröffentlicht und dienen als Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptionen. Besonders bemerkenswert ist, dass Sebastian Fitzek als erster deutscher Autor mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet wurde. Zudem wurde er im Jahr 2018 mit der 11. Poetik-Dozentur der Universität Koblenz-Landau geehrt. Der Autor lebt in Berlin. Fitzek gilt als Meister des Psychothrillers.