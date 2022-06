Fitzek: Der Augensammler - Die Grafik Novel

Von: Jessica Bradley

Teilen

Cover „Der Augensammler“ Grafik Novel Sebastian Fitzek © Splitter Verlag

Sebastian Fitzek ist dafür bekannt, dass er immer neue Ideen für seine Thriller entwickelt. Deshalb wundert es nicht, dass es nun eine Grafik Novel für „Der Augensammler“ gibt: Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: „Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.“

Ob nun eine Lesung in Zwangsjacke oder ein interaktiver Thriller mit eigener Playlist auf Spotify, der Autor Sebastian Fitzek lässt sich so einiges für seine Leser*innen einfallen. Nun gibt es beim Splitter-Verlag eine Grafik Novel seines bekannten Thrillers „Der Augensammler“.

Sebastian Fitzek „Der Augensammler“ Grafik Novel: Über das Buch

Er tötet deine Frau, er entführt dein Kind, er stellt dir ein Ultimatum. Und erfüllst du es nicht, erweitert er seine grausige Sammlung: Der Serienmörder, den die Boulevardzeitungen den »Augensammler« nennen, hält Berlin in Atem. Die blinde Physiotherapeutin Alina Gregoriev und der abgehalfterte Ex-Polizist Alexander Zorbach sind die einzigen, die eine brauchbare Fährte haben. Und Zorbach steckt bereits tiefer in der Sache, als ihm lieb ist…

Zusammen mit dem Künstler Frank Schmolke veröffentlichte der Autor eine sehr bildgewaltige Version seines Bestsellers. Zusätzlich gibt es eine Vorzugsausgabe mit Bonusmaterial, diese ist auf 1000 Exemplare begrenzt und momentan nicht mehr verfügbar. Könnte aber kurzfristig durch Rückläufe wieder verfügbar werden. Dann heißt es für Fans schnell zugreifen.

Sebastian Fitzek „Der Augensammler“ Grafik Novel: Mein Fazit

Mir gefallen die bildlichen Darstellungen in der Grafik Novel sehr. Für Menschen, die gerne Thriller lesen und eine zusätzliche grafische Optik benötigen, ein Zugewinn. Natürlich auch für Fans von Fitzek ein absolutes Must-have. Es hat auch einen Sammlercharme, mehrere unterschiedliche Versionen seines Lieblingsromans zu besitzen.

Sebastian Fitzek „Der Augensammler“ Graphic Novel 2021, Splitter Verlag, ISBN 13: 978-3-967-92177-9 (ab 18 Jahre) Preis: gebundenes Buch 35€, Seitenzahl: 200 Hier bestellen!