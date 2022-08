„Fräulein Steiff“ von Maren Gottschalk – Die Geschichte des Steiff-Teddys

Von: Jessica Bradley

Teilen

Cover „Fräulein Steiff“ Maren Gottschalk © Goldmann Verlag

Wer kennt sie nicht: die Stofftiere mit dem Knopf im Ohr. Maren Gottschalk erzählt die Geschichte des „Fräulein Steiff“. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Qualität der Steiff-Stofftiere ist unschlagbar, leider auch ihr Preis. Trotzdem wollten wir als Kinder immer ein Tier mit dem berühmten Knopf im Ohr besitzen. Maren Gottschalk erzählt die Geschichte von Magarete Steiff und ihrer Liebe zu Stofftieren.

Maren Gottschalk „Fräulein Steiff“: Über das Buch

Der Einstieg ins Buch ist bereits sehr sympathisch und einnehmend. Die Liebe zum Stofftier ist zu spüren und auch der historische Hintergrund sehr gut recherchiert.

Ein starker Wille, Humor und eine ausgeprägte Neugier – schon als kleines Mädchen will die 1847 im schwäbischen Giengen geborene Margarete die Welt erobern. Selbst nachdem sie unheilbar an Kinderlähmung erkrankt und nie wieder wird laufen können, lässt sie sich den Lebensmut nicht nehmen. Entschlossen folgt sie ihrem Ziel, unabhängig zu sein, und setzt nicht nur ihren Wunsch durch, Schneiderin zu werden, sondern eröffnet auch ein florierendes Filzgeschäft. Und dann kommt der Tag, der alles verändern wird: Margarete näht aus einer spontanen Laune heraus ein Nadelkissen in Gestalt eines Elefanten. Als sie es ihrem kleinen Neffen in die Hände legt, scheint das Tier auf magische Weise zum Leben zu erwachen - und da hat Margarete plötzlich eine Idee …

Maren Gottschalk „Fräulein Steiff“: Mein Fazit

Steiff-Stofftiere haben auch für mich eine besondere Bedeutung und einen Bezug auf meine Kindheit. Deshalb war es mir u. a. eine Freude das Buch zu lesen. Auch der Schreibstil der Autorin hat mir sehr zugesprochen. Eine „kuschelige“ Biografie, die ich gerne ans Herz lege.

Maren Gottschalk „Fräulein Steiff“ 2022, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-31594-9 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Jetzt bestellen (werblicher Link)

Maren Gottschalk

Maren Gottschalk wurde 1962 in Leverkusen geboren. Sie studierte in München Geschichte und Politik und promovierte über Geschichtsschreibung. Seit 1991 schreibt sie Beiträge für die WDR-Radiosendung ZeitZeichen und verfasst daneben Biografien und Romane. Sie lebt in Leverkusen und arbeitet in Köln.