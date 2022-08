Frauen im Widerstand: Caroline Bernard - „Die Wagemutige“

Von: Jessica Bradley

Cover „Die Wagemutige“ Caroline Bernard © Aufbau Verlag

Die Geschichte einer jungen Frau, die mit viel Mut, vielen Menschen vor dem sicheren Tod durch die Nationalsozialisten gerettet hat. Mein Buchtipp.

Die Autorin Caroline Bernard schreibt gerne über starke Frauen, Frauen, die etwas bewegen, so auch über die Jüdin Lisa Fittko. Gemeinsam mit ihrem Mann und vielen Unterstützern, schaffte sie es mehrere hundert gefährdete Personen vor den Deutschen zu retten.

Caroline Bernard - „Die Wagemutige“: Über das Buch

Nicht alles, was im Roman beschrieben wird, hat auch so stattgefunden. Doch die Arbeit, die Lisa Fittko geleistet hat, ist nachweisbar. Viele der damaligen Frauen, die sich im Widerstand befanden, werden kaum genannt. Nicht weil man sie vergessen hat - sie redeten kaum darüber, weil sie es für selbstverständlich hielten, Menschen in Not zu helfen.

Frankreich 1940: Seit die Nazis an der Macht sind, ist Lisa im Widerstand. Als feindliche Ausländerin wird sie in Südfrankreich interniert. Um den vorrückenden Deutschen nicht in die Hände zu fallen, flieht sie in letzter Minute. In Marseille versucht Lisa mit ihrem Mann Hans verzweifelt, an Ausreise-Visa zu kommen. Dabei trifft sie den Amerikaner Louis. Sie verlieben sich Hals über Kopf. Louis steht für alles, wonach sie sich sehnt: Sicherheit, Verlässlichkeit, Zärtlichkeit. Dann bekommt sie den Auftrag, in den Pyrenäen eine geheime Fluchtroute für deutsche Exilanten zu finden und plötzlich muss sie sich entscheiden: Folgt sie Louis und ihrem Wunsch nach Liebe oder kämpft sie weiter für Gerechtigkeit und Freiheit? Und für das Leben so vieler Menschen?

Trotz des Themas ist der Roman eher positiv geschrieben. Wer hier detaillierte Erzählungen der deutschen Gräueltaten erwartet, wird weitestgehend enttäuscht. Es ist die hoffnungsvolle Geschichte einer jungen Frau, die alles Erdenkliche versucht, um Menschen das Leben zu retten. Und dabei vielleicht auf ihr eigenes nicht so viel Wert legt.

Caroline Bernard - „Die Wagemutige“: Mein Fazit

Trotz allem hat mich der Roman von Caroline Bernard emotional mitgerissen. Wieder daran erinnert zu werden, welch schreckliche Zeiten damals herrschten und das Wissen um die Zeit danach, haben mich zum Nachdenken animiert. Die kleinen Liebesepisoden innerhalb des Romans waren da ein wirklich heilendes Pflaster. Auch wenn sie recht kurz dargestellt waren. Ein Roman, der einen nicht so schnell wieder loslässt. Empfehlenswert für alle, die auch mal die Geschichte einer nicht so bekannten Widerstandskämpferin lesen möchten.

Caroline Bernard - „Die Wagemutige“ 2022, Aufbau Verlag, ISBN 13-978-3-352-00982-2 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Jetzt bestellen (werblicher Link)