Die Krimi-Bestenliste im Juni 2023: die Auf- und Absteiger

Von: Sven Trautwein

Welche Titel haben es im Juni 2023 in die Krimi-Bestenliste geschafft? Die Bücher sorgen für spannende Unterhaltung.

Die Krimi-Bestenliste ist eine Zusammenstellung der spannendsten Kriminalromane, die von einer Jury aus Literaturkritikern, Autoren und Buchhändlern erstellt wird. Wenn Sie auf der Suche nach spannender Unterhaltung sind, ist diese Auswahl genau richtig. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Die Jury berücksichtigt verschiedene Kriterien wie Originalität, Schreibstil, Spannung und die Qualität der Charaktere. Im Juni 2023 sind folgende Titel auf den vorderen Plätzen zu finden:

Die fünf besten Krimis der Bestenliste im Juni 2023. © Pond5/Imago/Suhrkamp (Montage)

Platz 1: Kim Koplin „Die Guten und die Toten“

Ein düsterer und brutaler Krimi aus der Krimi-Hauptstadt Berlin. Und eine kleine Liebesgeschichte mit einem spannenden Figuren-Mix. Beim Lesen fällt auf, dass die wahre Heldin des Romans erst vier Jahre alt ist. Die gesamte Besprechung zu „Die Guten und die Toten“ gibt es hier.

Saad und seine kleine Tochter Leila leben unterm Radar in Berlin. Saad verdient sein Geld als Wächter in einem Charlottenburger Parkhaus, aus gutem Grund in der Nachtschicht. In diesem Parkhaus steht auch der Luxusschlitten des Staatssekretärs Brasch, der mit dem Waffenhändler Müller und undurchsichtigen Saudis fiese Geschäfte macht. Als Brasch betrunken und zugekokst einen Verkehrsunfall baut und man zu seiner Überraschung eine Leiche in seinem Kofferraum findet, ist das ein Fall für die junge Kriminalkommissarin Nihal Khigarian.

Kim Koplin „Die Guten und die Toten“ 2023 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47312-2 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 13,99 €, 254 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 2: Don Winslow: „City of Dreams“

Don Winslow hat schon mit „City on Fire“ einen Mega-Krimi hingelegt. Nun setzt er mit „City of Dreams“ noch einen drauf. Eine mitreißende Geschichte, was Familie bedeutet. Über Liebe, Rache und das Überleben. Was braucht ein guter Krimi noch?

Als Verlierer eines blutigen Bandenkrieges an der Ostküste ist Danny Ryan nun auf der Flucht. Die Mafia, die Bullen und das FBI wollen ihn tot oder im Gefängnis sehen. Mit seinem kleinen Sohn, seinem Vater und den ordentlich mitgenommenen Überresten seiner treuen Truppe flieht er nach Kalifornien, um ein neues Leben zu beginnen.

Don Winslow „City of Dreams“ 2023 Harper Collins, ISBN-13 978-3-365-00169-1 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 17,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 3: James Kestrel „Fünf Winter“

Nach dem Barry und Edgar Award 2022 steht „Fünf Winter“ seit geraumer Zeit unter den Top-5 der Krimi-Bestenliste. Ein hoch spannender Krimi, der das Kopfkino des Lesers beansprucht und für Bilder sorgt, die hängenbleiben. Auch hier gepaart mit einer wunderschönen Liebesgeschichte.

Dezember 1941: Joe McGrady ist Detective beim Honolulu PD und wird mit der Untersuchung eines Falls beauftragt, der sein Leben für immer verändern wird: dem Mord an einem jungen Mann, dem Neffen des Oberbefehlshabers der Pazifikflotte, und dessen Freundin, einer jungen Japanerin. McGrady folgt einem Verdächtigen bis nach Hongkong, das gerade von den Japanern eingenommen wird. Er wird als Gefangener nach Japan verschleppt, als potenzieller Spion droht ihm der Tod.

James Kestrel „Fünf Winter“ Aus dem Amerikanischen von Conny Lösch Aus dem Amerikanischen von Stefan Lux 2023 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47317-7 Preis: Hardcover 20 €, E-Book 16,99 €, 499 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 4: Deepti Kapoor „Zeit der Schuld“

Ein Abtauchen in eine fremde Welt und ein fulminanter Debütroman. Das unbekannte Indien und mafiaähnliche Strukturen, sowie eine Liebesgeschichte, machen aus „Zeit der Schuld“ einen Pageturner mit unterschiedlichen Erzählperspektiven, die Spaß am Weiterlesen machen.

Geboren in einem kleinen Dorf im nördlichen Indien wird Ajay als Kind seiner Familie entrissen und an ein kinderloses Ehepaar verkauft. Von früh bis spät arbeitet er in der Landwirtschaft des Ehepaars, er lernt lesen und schreiben, lernt zu beobachten – und er lernt zu dienen.

Deepti Kapoor „Zeit der Schuld“ Aus dem Amerikanischen von Astrid Finke 2023 Blessing, ISBN-13 978-3-89667-707-5 Preis: Gebunden 28 €, E-Book 22,99 €, 688 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 5: Jochen Rausch „Im toten Winkel“

Ein aufgerollter Cold-Case bringt die neue Revierleiterin an der deutsch-tschechischen Grenze an den Rand ihrer Kraft. Ein atmosphärisch äußerst dichter Roman, gepaart mit psychologischer Spannung vom Feinsten. So geht Thriller.

Die Ermittlerin Marta Milutinovic sucht einen Neuanfang. Alles, woran sie glaubte, hatte plötzlich in Trümmern gelegen: ihre Familie, die Liebe, die Geltung von Recht und Gesetz, ihre Zukunft. In der fränkischen Provinz übernimmt sie die Leitung einer Polizeidienststelle, um zur Ruhe zu kommen, doch ihre Ermittlungen in einem Cold Case sorgen für Unruhe und Widerstand.

Jochen Rausch „Im toten Winkel“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-07164-2 Preis: Gebunden 24 €, E-Book 16,99 €, 304 Seiten (abweichend vom Format)