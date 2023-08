Was sich für Steuerzahler auszahlt: Der neue KONZ 2023 bietet 1.000 ganz legale Steuertricks

Steuerratgeber

Von Sven Trautwein schließen

Auf legalem Weg mehr von der eigenen Steuer haben. Der Steuerratgeber „Konz“ hilft seit 1985 dabei. Nun liegt die aktuelle Ausgabe für 2023 vor.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der aktuelle Konz ist keine leichte Lektüre. Mit mehr als 860 Seiten ist es eher ein Arbeitsbuch, das sich an alle wendet, die mit ihrer Steuererklärung noch den einen oder anderen zusätzlichen Euro herausholen möchten. Mag der Titel „1.000 ganz legale Steuertricks“ auch etwas reißerisch wirken, ist das Buch ein jährlicher Bestseller und sehr bewährt.

+ „Konz 2023 – 1.000 ganz legale Steuertricks“ ist das Standardwerk für alle, die mehr aus ihrer Steuererklärung machen wollen. © Bihlmayerfotografie/Imago/Droemer (Montage)

Steuertipps sind immer gern gesehen. Seien es die zehn Steuertipps zum Jahresende, darunter beispielsweise die steuerliche Geltendmachung der Spenden oder das Absetzen der Handwerkerleistungen. Es gibt aber auch Steuertipps, mit denen nicht jeder rechnet. So lautet beispielsweise die gute Nachricht, falls einmal ein Lottogewinn ins Haus steht, ist dieser nicht zu versteuern. Sich mit dem Steuerthema auseinanderzusetzen, gehört für viele Menschen nicht zum Lieblingsthema. Ob selbstständig oder angestellt, oftmals lässt sich jedes Jahr eine Rückerstattung vom Finanzamt bei der Steuererklärung herauskitzeln. Dabei können Steuerberater, Steuersoftware, Lohnsteuerhilfebüros helfen. Nützliche Tipps gibt auch „Konz“, den der Sachbuchautor Franz Konz 1985 ins Leben rief und seitdem jährlich aktualisiert erscheint.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind

Konz selbst hielt Steuerhinterziehung in einem Interview mit der FAZ vor einigen Jahren für ein verständliches Vergehen. Es sei ein Schutz gegen die Beraubung durch den Staat, denn der Staat beraube seine Bürger, so der Autor der „1.000 legalen Steuertricks“. Schon 2008, zum Zeitpunkt des Interviews in der FAZ hatte sein Steuerratgeber die Acht-Millionen-Marke geknackt und ihn selbst in das Visier der Steuerfahndung geraten lassen. Wegen Beamtenbeleidigung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung wurde Konz zu 17 Monaten Gefängnis verurteilt, so der WDR. Die bisher verkauften Exemplare dürften mittlerweile um einiges höher liegen.

Konz 2023: Fazit

Das Buch lässt sich umgangssprachlich als „Schweizer Taschenmesser“ der Steuerliteratur bezeichnen. Auch wenn die Thematik in vielen Bereichen sehr komplex ist, schafft es der Ratgeber, viele Tipps und Hinweise für Interessierte einzustreuen. Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei „Konz. Das Arbeitsbuch zur Steuererklärung“ ans Herz gelegt. Hier gibt es auch eine Extra-Ausgabe für Rentner und Pensionäre. An die Anrede mit „Du“ hat man sich im Buch schnell gewöhnt.

Konz – 1.000 ganz legale Steuertricks 2022 Knaur, ISBN-13 978-3-426-79160-8 Preis: Softcover 16,99 €, 864 Seiten Bei Amazon bestellen

Franz Konz

Franz Konz wurde 1926 in Köln geboren. Nachdem er an der Reichsfinanzschule als Steuerinspektor und Revisor geschult worden war, übte er nach Kriegsende zunächst den Beruf des Steuerinspektors aus. Jedoch entschied er sich bald dazu, den öffentlichen Dienst zu verlassen, um als Steuerberater tätig zu werden. Schon im Jahr 1952 veröffentlichte er sein erstes Buch. Der Sachbuchautor verstarb 2013.

Rubriklistenbild: © Bihlmayerfotografie/Imago/Droemer (Montage)