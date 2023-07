Autor Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis 2023

Von: Sven Trautwein

Max Frisch, Heinrich Böll oder zuletzt Emine Sevgi Özdamar erhielten den Georg-Büchner-Preis. 2023 bekommt der Schriftsteller Lutz Seiler die Auszeichnung.

Der mit 50.000 Euro dotierte Literaturpreis wird am 4. November 2023 in Darmstadt verliehen. Finanziert wird die Auszeichnung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, sowie der Stadt Darmstadt. Lutz Seiler, der mit Lyrik begann, reiht sich in die Liste der Preisträger ein, die u. a. Max Frisch, Heinrich Böll und 2022 Emine Sevgi Özdamar umfassen.

Der Schriftsteller Lutzer Seiler erhält den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis 2023. © Eberhard Thonfeld/Imago

Der Schriftsteller Lutz Seiler wird mit dem Georg-Büchner-Preis 2023 ausgezeichnet. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung teilte dies in Darmstadt mit. Die Jury würdigte Seiler als einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann und dann zum Erzählen fand. Er bleibt jedoch immer ein klarer und rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker, zuletzt mit seinem Werk „schrift für blinde riesen“. Als Romancier und Dichter habe Seiler seine eigene, unverwechselbare Stimme gefunden – melancholisch, dringlich, aufrichtig und voller wunderbarer Echos aus einer langen literarischen Tradition. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten literarischen Ehrungen im deutschsprachigen Raum und ehrt Seilers herausragendes Schaffen, so stern.de.

Was ist der Georg-Büchner-Preis?

Der Georg-Büchner-Preis ist eine renommierte deutsche Literaturauszeichnung. Er wird seit 1923 vergeben und ehrt herausragende Schriftsteller. Der Preis ist nach dem deutschen Dichter und Revolutionär Georg Büchner benannt.

Die Auszeichnung wird jährlich vom Deutschen Literaturfonds vergeben und ist mit einem hohen Preisgeld dotiert. Der Georg-Büchner-Preis würdigt literarische Werke, die durch ihre künstlerische Qualität und Originalität beeindrucken.

Der Georg-Büchner-Preis, der mit 50.000 Euro dotiert ist, wird am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen. Er gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Lutz Seiler wurde 2014 mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Debütroman „Kruso“ ausgezeichnet und erhielt 2020 den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Roman „Stern 111“. Als Büchner-Preisträger folgt er Emine Sevgi Özdamar. 2023 ging der Preis der Leipziger Buchmesse an Dinçer Güçyeter.

Bücher von Lutz Seiler

berührt / geführt

pech & blende

Heimaten

Hubertusweg

vierzig kilometer nacht

Sonntags dachte ich an Gott

Die Anrufung

Turksib

Die Zeitwaage

Aranka

In die Mark

im felderlatein

Im Kieferngewölbe

Im Kinobunker

Kruso

Die römische Saison

Am Kap des guten Abends

Stern 111

Laubsäge und Scheinbrücke. Aus der Vorgeschichte des Schreibens

schrift für blinde riesen

Die Akademie vergibt den Preis seit 1951 an Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen sich durch ihre Werke und ihr Engagement im deutschen Kulturleben auszeichnen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund, das Land Hessen und die Stadt Darmstadt.

Lutz Seiler

Lutz Seiler, 1963 geboren, wuchs in Ostthüringen auf. Sein Heimatdorf Culmitzsch wurde 1968 für den Uranbergbau zerstört. In Gera absolvierte er eine Lehre als Baufacharbeiter und arbeitete als Zimmermann und Maurer. Während seiner Armeezeit begann er, sich für Literatur zu interessieren und selbst zu schreiben. Anfang der 1990er Jahre studierte er Geschichte und Germanistik an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale). 1990 zog er nach Berlin und arbeitete dort eine Zeit lang als Kellner. Er verbrachte längere Zeit in Rom, Los Angeles und Paris. Seit 1997 leitet er das literarische Programm im Peter-Huchel-Haus bei Potsdam. Seiler ist ein freier Schriftsteller und lebt mit seiner Frau in Wilhelmshorst und Stockholm.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.