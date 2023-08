Lesetipps zu Gesellschafts-Tabus: Entdecken Sie Bücher, die kontroverse Themen ansprechen

Von: Jessica Bradley

Teilen

Tabuthemen offenbaren viel über eine Gesellschaft. Welche genau beschäftigen uns und welche Bücher setzen sich mit ihnen auseinander?

In jeder Epoche, Kultur und Gesellschaft existieren Tabus. Diese Themen üben eine unwiderstehliche Faszination aus, sie polarisieren, empören und wandeln sich ständig. Kunst und Literatur haben die Aufgabe, Tabus zu hinterfragen, doch der Bruch allein aus Sensationslust ist noch keine wahre Kunst.

Feminismus und Männerbewegung

Fünf Buchtipps: Entdecken Sie Bücher, die kontroverse Themen ansprechen © JanRussok/dpa

In der Auseinandersetzung von Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Transgender und non-binären Menschen gegen cis-Heteros sowie allen gegen jeden entsteht oft Verwirrung. Wer sich mit Feminismus und der kleineren, jüngeren Männerbewegung beschäftigt, verliert leicht den Überblick über die unterschiedlichen Ziele und Forderungen.

Orna Donath: „Regretting Motherhood“

Es ist nicht jede Frau, die sich fragt, ob sie Kinder haben möchte oder nicht. Dennoch fühlen sich fast alle von der Gesellschaft unter Druck gesetzt, diese Frage zu beantworten. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel bringen das Thema immer wieder zur Sprache. Dabei wird oft die Geisteshaltung vermittelt, dass Mutterschaft das Erfüllendste für Frauen sei. Die Soziologin Orna Donath fand in ihrer Studie heraus, dass dem nicht so ist, und schrieb das Buch „Regretting Motherhood: Wenn Mütter bereuen“. Es geht darin nicht darum, dass Mütter ihre Kinder nicht lieben, sondern dass sie die ihnen aufgezwungene Mutterrolle ablehnen. Eine lesenswerte Auseinandersetzung mit einem wichtigen Thema.

„Regretting Motherhood“ thematisiert, was bisher kaum ausgesprochen wird: Dass viele Frauen in der Mutterschaft nicht die „vorgeschriebene“ Erfüllung finden. Dass sie ihre Kinder lieben und trotzdem nicht Mutter sein wollen. Ih ihrem bahnbrechenden Buch analysiert die engagierte Soziologin Orna Donath die Dimension des Tabus und lässt Mütter selbst von ihren Erfahrungen berichten.

Orna Donath: „Regretting Motherhood“ 2016, Albrecht Knaus Verlag, ISBN 13-978-3-813-50719-5 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format)

Ultimative Bestseller: Die zehn meistverkauften Bücher weltweit Fotostrecke ansehen

Mikki Kendall: „Hood Feminism“

Mikki Kendall stellt in ihrem Buch „Hood Feminism“ die Frage, ob der Mainstream-Feminismus die Probleme Schwarzer Frauen vernachlässigt. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in die Realität von Frauen und Mädchen in den USA, beleuchtet spezifische Probleme wie Wohnungsnot oder Bildungschancen und gibt Lösungsansätze. Dabei kritisiert sie den vornehmlich weißen Feminismus für seine mangelnde Berücksichtigung dieser Herausforderungen.

Die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse ist ein feministisches Thema. Ernährungsunsicherheit, existenzsichernde Löhne und Zugang zu Bildung sind feministische Themen. Der Kampf gegen Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und Transmisogynie sind allesamt feministische Themen.

Mikki Kendall: „Hood Feminism“ 2021, Bloomsbury Publishing, ISBN 13-978-1-526-62270-9 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 9,89 €, E-Book 7,10 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format)

Tabuthemen: Systemkritik und Politik

In der Politik wird heftig um Grenzen gerungen, denn hier treffen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Während Liberale den Kapitalismus als Befreiung der Bauern sehen, betrachten Kommunisten ihn als Versklavung der Arbeiterklasse. Die Wahrheit liegt oft im Auge des Betrachters, abhängig von den Argumenten, die besser zur Lebensrealität des Lesers passen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Rutger Bregman: „Utopien für Realisten“

In Deutschland ist der klassische Karriereweg oft mit Unterwerfung verbunden, während unbezahlte Überstunden als Teil der Kultur betrachtet werden. Die 40-Stunden-Woche gilt als Lebenselixier, während Faulheit verpönt ist. Die Idee, dass faule Menschen manchmal effizienter arbeiten könnten, wird abgelehnt, und das bedingungslose Grundeinkommen wird als Anreizlosigkeit betrachtet. Doch der niederländische Journalist und Historiker Rutger Bregman fordert in seinem Buch „Utopien für Realisten“ ein neues Denken im Arbeitsleben mit einer 15-Stunden-Woche und dem bedingungslosen Grundeinkommen. Er wagt es, das scheinbar Unmögliche zu visionieren und schließt Alternativlosigkeit aus, um Fortschritt zu ermöglichen.

Was sind heute die großen Ideen? Historischer Fortschritt basierte fast immer auf utopischen Ideen: Noch vor 100 Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass die Sklaverei abgeschafft oder die Demokratie wirklich existieren würde. Doch wie begegnen wir den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, des Familienlebens, des gesamten globalen Gefüges?

Rutger Bregman: „Utopien für Realisten“ 2019, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-63300-3 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format)

Margarete Stokowski: „Die letzten Tage des Patriarchats“

In ihrem Buch „Die letzten Tage des Patriarchats“ kritisiert die Journalistin Margarete Stokowski den inflationären Gebrauch des Begriffs „Patriarchat“ im modernen Feminismus und verkündet dessen Ende. Das Buch ist eine Zusammenstellung ihrer Kolumnen und Essays von 2011 bis 2018, einige davon überarbeitet und kommentiert. Es bietet ein Stück Zeitgeschichte und zeigt den langen Weg auf, bestehende Strukturen aufzubrechen.

Stokowskis Texte machen Mut, helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren und sie zeigen, dass es noch einiges zu tun gibt auf dem Weg zu einer gleichberechtigen Gesellschaft. Wer fragt, ob wir den Feminismus noch brauchen oder ob die Revolution bereits geschafft ist, dem liefert Margarete Stokowski eindeutige Antworten.

Margarete Stokowski: „Die letzten Tage des Patriarchats“ 2019, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-60669-4 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format)

Krankheit und Psychologie

Zum Glück ist es jedoch kein Tabubruch mehr, über Gefühle und Krankheiten zu sprechen. Doch tatsächlich ist es immer noch ein Tabu, die dunklen Seiten von Emotionen zu erforschen. Schließlich sind nicht alle Gefühle positiv, und selbst positive Aspekte wie Empathie haben ihre Schattenseiten.

Fritz Breithaupt: „Die dunkle Seite der Empathie“

In seinem Buch „Die dunkle Seite der Empathie“ beleuchtet Fritz Breithaupt, dass Empathie nicht nur dazu dient, Freude zu teilen, sondern auch als Mittel genutzt werden kann, um andere zu erniedrigen und zu demütigen. Der Autor zeigt auf, wie diese dunklen Aspekte der Empathie im Alltag präsent sind und wie stark sie das Leben beeinflussen.

Empathie gilt als Grundlage moralischen Handelns – und damit selbst als gut. Sieht man aber genauer hin, erweist sich die Fähigkeit, »sich in andere Menschen hineinzuversetzen«, auch als Voraussetzung für gezielte Erniedrigungen und Grausamkeiten. Zudem hat selbst das wohlmeinende Mitgefühl zahlreiche unbeabsichtigte Konsequenzen.

Fritz Breithaupt: „Die dunkle Seite der Empathie“ 2017, Suhrkamp, ISBN 13-978-3-518-29796-4 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 227 (abweichend vom Format)