Das große Fantasy-Bestseller-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen

Von: Jessica Bradley

Fantasy ist eines der meistgelesenen Genres. Wie gut kennen Sie sich aus, zwischen Klassikern und neueren Romanen? Testen Sie Ihr Wissen.

In der Welt der Fantasy-Literatur entstehen einzigartige Universen, in denen Zauberer, Werwölfe und Dämonen eine zentrale Rolle spielen. Diese Geschichten zeichnen sich durch die grenzenlose Kreativität der Autoren aus, die in der Lage sind, faszinierende Kreaturen, Elemente und Welten zu erschaffen. Die Möglichkeiten sind endlos, da die Autoren ihre eigenen Lebensformen, Kulturen, Sprachen und geographischen Gegebenheiten entwerfen können. Oftmals werden komplexe Fantasiewelten entworfen, die eigens gestaltete Karten und sogar neu entwickelte Sprachen umfassen. Doch wie gut kennen Sie sich in diesen Welten aus? Testen Sie Ihr Wissen.

Fantasy-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?

Von „Herr der Ringe“ bis „Tintenherz“, wie gut kennen Sie sich in der Fantasy-Literatur aus? Testen Sie Ihr Wissen und tauchen Sie tief ab in andere Welten.

Konnten Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen und einen Großteil der Fragen zum Fantasy-Genre beantworten, vielleicht sogar alle, richtig zuordnen? Wir gratulieren herzlichst.