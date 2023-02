Hamburg: Mord zwischen Fischmarkt und Elbphilharmonie – Fünf spannende Krimis

Von: Sven Trautwein

Die Hansestadt ist nicht nur für den Fischmarkt, die Elbphilharmonie oder die Reeperbahn bekannt. Auch spannende Krimis spielen im Tor zur Welt.

Großstädte eignen sich perfekt für Krimis und Thriller. Neben der Krimihauptstadt Berlin und Bayerns Landeshauptstadt München, hat auch die zweitgrößte Stadt Deutschlands das Potenzial, spannende Krimis zu liefern. Ob Geheimnisse in Winterhude, ein Mord an der Elbe, in Hamburg bieten sich die verschiedenen Stadtteile und Milieus für Krimis nahezu an. Fünf spannende Buchtipps möchten wir Ihnen hier vorstellen:

Du hast die App auf deinem Handy. Sie macht dein Zuhause sicherer. Doch nicht nur die App weiß, wo du wohnst ... Der packende Psycho-Thriller von Nr. 1-Bestseller-Autor Arno Strobel Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus mit Smart Home, alles ganz einfach per App steuerbar, jederzeit, von überall. Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind begeistert, als sie einziehen. So haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer vorgestellt.

Arno Strobel „Die App“

Wie wäre es mit einem Smarthome. Immer mehr Technik zieht in die eigenen vier Wände ein. Doch wie ist es, wenn der Partner verschwindet und man sich ständig im eigenen Zuhause beobachtet fühlt? Für alle, die Hochspannung lieben. Achtung: Nägelkau-Gefahr! Großes Kopfkino.

Arno Strobel „Die App“ 2021 S. Fischer, ISBN-13 978-3-596-70594-8 Preis: Taschenbuch 10,99 €, E-Book 9,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Anke Küpper „Der Tote vom Elbhang“

Ein besonderer Fund präsentiert sich Svea Kopetzki und ihrem Team vom Morddezernat Hamburg: Menschenknochen, sorgsam gesäubert und in Fell eingewickelt. Auf einem zur Zwangsversteigerung ausgeschriebenen Grundstück am Falkensteiner Ufer waren sie vergraben. Sind die Knochen der Grund, warum der stadtbekannte Immobilieninvestor Kampmann bei der Versteigerung des Anwesens bereit war, einen Rekordpreis zu zahlen? Woher hat der mittellose Eigentümer Dreyer plötzlich das viele Geld, um seine Schulden zu begleichen?

Ein lesenswertes Debüt aus der Hansestadt. Facetten- und abwechslungsreich, mit der perfekten Mischung an Spannung und durchdachtem Plot. Bitte mehr davon.

Anke Küpper „Der Tote vom Elbhang“ - Svea Kopetzki Bd.1 2019 Harper Collins, ISBN-13 978-3-959-67299-3 Preis: Taschenbuch 10 €, 336 Seiten Hier bestellen!

Tom Voss „Dämmerung für Beck“

Keine Pause für Nick Beck beim LKA: Während seine Kollegin Cleo Torner in Elternzeit ist, muss er mit ansehen, wie zwei Amokläufer in der Hamburger Innenstadt ein Blutbad anrichten. Der eine wird von Scharfschützen erschossen, den anderen kann Beck schließlich stoppen. Dabei handelt es sich bei den beiden Attentätern um ganz normale Familienväter, gut situiert und unauffällig. Was hat sie dazu getrieben?

Die Reihe des unter Pseudonym schreibenden Tom Voss, nimmt den Leser mit nach Hamburg. Mit „Dämmerung für Beck“ liegt der dritte Band der 2021 erdachten Serie vor. Unbedingt zugreifen. Spannung aus der Hansestadt, für alle, die Andreas Franz und Jo Nesbø.

Tom Voss „Dämmerung für Beck“ / Nick Beck Bd.3 2022, S. Fischer Verlage, ISBN- Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Cay Rademacher „Der Trümmermörder“

Hamburg 1947: Die Stadt liegt in Trümmern, und es ist einer der kältesten Winter des Jahrhunderts. Die Menschen versuchen irgendwie zu überleben. Da wird mitten in der Trümmerlandschaft eine Leiche entdeckt: eine junge Frau, nackt, kein Hinweis auf den Mörder. Oberinspektor Stave hat kaum Hoffnung, den Fall aufzuklären ...

Es ist ein sehr detailreicher und atmosphärisch dichter Krimi im Nachkriegs-Hamburg entstanden. Rademacher weiß den Spannungsbogen zu spannen, auch wenn „Der Trümmermörder“ vom Erzähltempo eher den beschaulichen Vertretern der Gattung zuzuordnen ist. Der Krimi beruht auf einem wahren Fall, der jedoch nicht aufgeklärt wurde.

Cay Rademacher „Der Trümmermörder“ – Oberinspektor Stave Bd. 1 2011 Dumont, ISBN-13 978-3-8321-6154-5 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 8,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Henrik Siebold „Inspektor Takeda und die Toten von Altona“

Als die Eheleute Haubach tot in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona gefunden werden, scheint der Fall auf den ersten Blick klar: Selbstmord. Deshalb hat man auch Inspektor Kenjiro Takeda, Mitarbeiter der Mordkommission Tokio und zurzeit als Hospitant in Deutschland tätig, zum Tatort geschickt. Doch Takeda ist skeptisch. Zu Recht, wie sich bald herausstellt, denn es finden sich Spuren, die auf Mord hindeuten, und Verdächtige gibt es auch genug. Gemeinsam mit seiner deutschen Partnerin, Hauptkommissarin Claudia Harms, nimmt Takeda – auf seine Weise – die Ermittlungen auf.

Es ist eine spannende Team-Zusammensetzung: ein japanischer Ermittler und eine deutsche Kollegin machen sich gemeinsam auf die Suche. Mittlerweile liegen sechs Bände vor. Wo anfangen? Am besten beim ersten und dann alle nach und nach verschlingen.

Henrik Siebold „Inspektor Takeda und die Toten von Altona“ 2016 Aufbau Taschenbuch, ISBN-13 978-3-7466-3213-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!