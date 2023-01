Happy Birthday, David Bowie - Mein Buchtipp: das illustrierte Kinderbuch

Von: Jessica Bradley

Heute wäre David Bowie 76. Jahre alt geworden. Ein unvergessener Künstler, der auch nachfolgenden Generationen im Gedächtnis bleiben sollte. Mein Buchtipp.

David Bowie Portait © imago stock&people

2016, zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag verstarb der bekannte Sänger David Bowie. Viele Generationen hat er mit seiner Musik begeistert. Ich selbst hatte die Ehre, ihn als Teenager persönlich zu treffen. Umso begeisterter war ich von diesem Kinderbuch.

David Bowie: Über das Buch

Cover David Bowie Kinderbuch © Insel Verlag

Das Buch erzählt in knappen Sätzen und unterstützt mit Illustrationen, die Kindheit von David Bowie. So wird Kindern liebevoll gezeigt, was sie alles im Leben erreichen können.

David hatte schon als kleiner Junge tausend Melodien im Kopf. Er spielte zuerst in verschiedenen Rockbands. Später wurde er Solokünstler, schrieb geniale Liedtexte und trat in den intergalaktischsten Kleidern auf. Er traute sich, anders zu sein, und hatte immer wieder neue verrückte Einfälle. So wurde er zu einem der großartigsten Musiker aller Zeiten.

David Bowie: Mein Fazit

Als Fan, hat mich dieses Kinderbuch wirklich begeistert. Kindgerecht werden hier die Werdegänge von Stars vermittelt. Egal ob es sich um David Bowie, Astrid Lindgren oder Michelle Obama handelt. Eine tolle Serie, die ich nur empfehlen kann.

David Bowie Little People, Big Dreams 2020, Insel Verlag, ISBN 13-978-3-458-17854-5 Preis: gebundenes Buch 13,95€, Seitenzahl: 32 Hier bestellen

Little People, Big Dreams

Little People, Big Dreams erzählt von den beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen: Jede dieser Persönlichkeiten, ob Schriftstellerin, Boxweltmeister oder Modedesignerin, hat Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen Träumen.