Helene Hegemann: „Schlachtensee“ – Fünfzehn radikale Lebensäußerungen

Von: Sven Trautwein

Teilen

Helene Hegemanns Geschichtensammlung ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Alle verbindet das Unglücklichsein und die Suche nach Individualität. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Oftmals sind es die kleinen Geschichten, die das große Ganze abbilden. Beim Lesen der Stories in „Schlachtensee“ von Helene Hegemann musste ich immer wieder an Stewart O‘Nans „Ocean State“ und auch an Chris Whitakers „Was auf das Ende folgt“ denken: Die Suche nach dem großen Glück, dem eigenen Ich und Individualität, die uns alle ausmacht.

Helene Hegemann „Schlachtensee“: Das Buch

Helene Hegemann „Schlachtensee“ © Kiepenheuer & Witsch

Ein Pfau wird mit einem Golfschläger getötet und entlarvt die Doppelmoral der amerikanischen Kulturelite. Eine junge Frau will zu ihren Eltern in die österreichische Provinz fahren und verpasst immer wieder ihre Station. Ein Bad in der Wolga markiert das Ende einer zerstörerischen Beziehung. Ein Junge verliebt sich in einen anderen, während sie von fünfzig Wildschweinen umzingelt werden. Eine Snowboarderin wacht unter einer Schneedecke auf. Ein Gemälde von Monet stürzt einen Kunstexperten in eine tiefe Sinnkrise. Es sind versehrte, kraftvolle Figuren, die Helene Hegemann durch das Buch und eine Welt wandern lässt, in der Gewalt am gefährlichsten ist, wenn sie unterdrückt werden soll,in der das Abarbeiten an Widersprüchen schmerzhaft, aber auch ein großes Vergnügen sein kann. Nach und nach setzt sich ein perfide konstruiertes Psychogramm unserer Gesellschaft zusammen, das verstörend und beglückend zugleich ist.

Mit den Kurzgeschichten spürt Helene Hegemann der aktuellen Gefühlswelt ihrer Protagonisten nach. Ob reich oder arm, in den USA oder anderen Teilen der Welt. Ihre Figuren suchen sich in jeder Geschichte neu. Anders als in Whitakers „Was auf das Ende folgt“ sind es bei Hegemann nicht nur die abgehängten jungen Menschen in den verarmten Vorstädten. Es sind auch die Reichen, die ebenso auf der Suche nach sich selbst sind und ihrem Unglücklichsein entkommen wollen.

Ich tauche ein, in jede Geschichte neu. Versuche mich zu orientieren. Zurechtzufinden, in der Erzählung und was sie mit mir macht. Dies braucht Zeit. Aber macht das nicht auch gute Literatur aus? Sich Zeit nehmen, reflektieren und auf sich schauen, was die Geschichte mit einem selbst macht. Sehr gut konnte ich mich in die Figuren hineinversetzen. Sie kommen mir sehr vertraut vor. Denn auch in jedem von uns wohnt eine unglückliche Seite, aus die wir Tag für Tag herauswollen. Und das ist Arbeit, die anstrengend sein kann.

Helene Hegemann „Schlachtensee“: Mein Fazit

Zum Abbilden einer Gesellschaft muss es kein tonnenschwerer historischer Roman sein. Es funktioniert auch in 15 kurzen Geschichten. Helene Hegemann legt mit „Schlachtensee“ einen aktuellen Gesellschaftsbezug mit ungewöhnlichen Geschichten vor. Und genau diese Ungewöhnlichkeit macht den Reiz aus. Ich schrieb hier schon, dass es genau das richtige Buch für die aktuelle Zeit ist.

Helene Hegemann „Schlachtensee“ – Stories 2022, Kiepenheuer & Witsch ISBN-13 Preis: gebunden 23 €, E-Book 19,99 (Abweichend vom Format) – Jetzt bestellen (werblicher Link)

Helene Hegemann

Helene Hegemann wurde 1992 geboren. 2010 debütierte sie als Autorin mit dem Roman „Axolotl Roadkill“ (jetzt bestellen - werblicher Link), der in 20 Sprachen übersetzt wurde. 2013 erschien ihr zweiter Roman „Jage zwei Tiger“. Für „Bungalow“, der 2018 erschien, war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Sie lebt in Berlin.