Henning Mankell: „Der Mann, der lächelte“ – großartig, aber mit Ecken und Kanten

Von: Jessica Bradley

Cover „Der Mann, der lächelte“ von Henning Mankell © dtv Verlag

Einer der bekanntesten schwedischen Kriminalautoren ist der 2015 verstorbene Henning Mankell. Seine Wallander Romane sind unvergessen.

Hinweis: Wir erstellen Produktbesprechungen für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Auf den redaktionellen Inhalt und die Auswahl der Bücher hat dies keinen Einfluss. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit der Romanfigur „Kurt Wallander“ hat der Autor Henning Mankell seine memorable und berühmteste literarische Schöpfung ins Leben gerufen. Insgesamt gibt es 11 Bände, die sich um den Kommissar drehen. Einige der Romane wurde verfilmt. Heute stelle ich einen von ihnen vor: Mein Buchtipp.

Henning Mankell „Der Mann, der lächelte“: Über das Buch

Länger als ein Jahr ist Kurt Wallander dem Kommissariat in Ystad ferngeblieben. Seit er bei seinen letzten Ermittlungen (›Die weiße Löwin‹) einen Menschen tötete, leidet er unter starken Selbstzweifeln und ist schon im Begriff, seinen Dienst zu quittieren, als ihn ein neuer Fall aus seiner Depression reißt. Ein befreundeter Anwalt bittet ihn um Hilfe, weil sein Vater nachts mit dem Auto tödlich verunglückt ist. Der Sohn des Toten, Sten Torstensson, glaubt nicht an einen Unfall. Niemals wäre sein Vater bei Nebel zu schnell gefahren, und außerdem hatte er in letzter Zeit oft erregt und beunruhigt gewirkt. Zwei Wochen später ist Sten Torstensson ebenfalls tot. Man findet ihn von drei Kugeln durchbohrt in seiner Kanzlei, und Wallander kehrt zurück, um den Fall zu übernehmen. Bald wird sich zeigen, dass er ihn in eine ganz neue Dimension des Verbrechens führt. (Klappentext)

Henning Mankell „Der Mann, der lächelte“: Sprache und Aufbau

Ein sehr dicht geschriebener Roman. „Der Mann, der lächelte“ ist spannend und fesselnd geschrieben. Die Figuren, insbesondere Kurt Wallander sind sehr überzeugend und realistisch beschrieben.

Henning Mankell „Der Mann, der lächelte“: Mein Fazit

Durch den Autor Henning Mankell bin ich auf Autoren wie Stieg Larsson, Jussi Adler Olsen und Erik Axl Sund (Jerker Eriksson und Håkan Axlander Sundquist) aufmerksam geworden. Eine sehr lange Zeit habe ich skandinavische Thriller- und Krimiromane verschlungen. Der Roman hat trotz aller Begeisterung meinerseits, seine Ecken und Kanten. Zu oft kommt es vor, das die Figur Wallander unlogisch auf eigene Faust handelt. Ich hätte mir zusätzlich mehr Informationen zu den Hintergründen der Verbrechen gewünscht. Dennoch kann ich „Der Mann, der lächelte“ und die gesamte Serie empfehlen. Wer den besonderen Charme skandinavischer Spannungsromane mag, wird sich hier sehr wohl fühlen.

Henning Mankell „Der Mann der lächelte" 2010 erschienen im dtv Verlag, ISBN 13-978-3-423-21215-1 Preis: Taschenbuch 10,95€, Seitenzahl: 384

Henning Mankell

Der Autor Henning Mankell (1948-2015) war viele Jahre Theaterregisseur. 2014 erkrankte er an Krebs, dem er ein Jahr später erlag. Zuletzt war er mit der Theaterregisseurin Eva Bergman verheiratet.