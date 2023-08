Feuer vernichtet unsere Welt: „Die Bestie“ von John Vaillant und zwei weitere Titel zum Thema Hitze

Von: Sven Trautwein

In Kanada und auf den griechischen Inseln gab es verheerende Waldbrände. Wie diese Brände befeuert werden und was Hitze anrichtet, zeigen diese drei Bücher.

Zahlreiche Brände in Griechenland, Kanada und Teneriffa halten die Bewohner und Rettungskräfte in Atem. Immer wieder fachen neue Brandherde auf und die außer Kontrolle geratenen Flächenbrände veranlassen Tausende Menschen zur Flucht. Mögen auch viele Brände durch Brandstiftung entstanden sein, tat der Mensch in der Vergangenheit doch viel dafür, dass sich Feuer und Hitze ungehindert ausbreiten konnten. Diese drei Titel beleuchten das Thema genauer.

Hitze und Trockenheit haben Auswirkungen auf Brände und den menschlichen Körper. Drei Bücher beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. © ANE Edition/Imago/Ludwig Verlag (Montage)

John Vaillant „Die Bestie“

Der bekannte Autor John Vaillant enthüllt in seinem fesselnden Buch, dass die Erdölkonzerne schon sehr lange über die klimaschädigenden Folgen ihrer Geschäftspraktiken Bescheid wussten. Die Zunahme von verheerenden Bränden auf der ganzen Welt, bedingt durch den Klimawandel, entwickelt sich zu immer unaufhaltsameren Katastrophen. Dieses Dokumentarwerk beleuchtet das neue Feuerzeitalter des 21. Jahrhunderts und liest sich dabei wie ein mitreißender Thriller.

Die Bestie — so nannten Einsatzkräfte den Waldbrand, der als eine der größten Naturkatastrophen in die Geschichte Kanadas einging, monatelang unkontrollierbar wütete und eine ganze Stadt dem Erdboden gleichmachte. Das Feuer schien sich just an einem Ort für die Zerstörung der Natur zu rächen, wo Ölkonzerne mit dem Abbau von Rohstoffen immense Vernichtungen des Ökosystems Wald anrichten — fast 100.000 Menschen mussten vor dem Brand fliehen …

John Vaillant „Die Bestie“ 2023 Ludwig Verlag, ISBN-13 978-3-453-28165-3 Preis: Hardcover 24 €, 528 Seiten

Die Risse im Boden im Sau-Stausee in Katalonien zeigen den anhaltenden Wassermangel, wo es seit mehr als 29 Monaten nicht mehr genug geregnet hat. Globale Wasserknappheit droht. Dies macht Tim Smedley in „Die große Trockenheit“ deutlich. © Eric Renom/dpa/ZUMA Press Wire/Ludwig Verlag (Montage)

Tim Smedley „Die große Trockenheit“

In seinem Werk „Die große Trockenheit“ widmet sich Tim Smedley der globalen Wasserkrise. Das Buch wirft Licht auf die wachsende Gefahr, der das weltweite Wasserversorgungssystem gegenübersteht. Der Autor erläutert eindringlich, wie der Mangel an Wasser zu einer der dringendsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts herangewachsen ist.

Wir leben in einer beginnenden Dürrezeit. Die Welt stöhnt unter einer Hitzewelle nach der anderen und mittlerweile wissen wir: Selbst Zentraleuropa trocknet aus. Unsere Wasserreserven schwinden in erschreckendem Tempo. Ein globales Problem: Wassermangel und die Verunreinigung von Wasser sind bereits Ursache für Flüchtlingswellen, der globale Süden verdurstet, vierzehn der größten Städte weltweit sind von Wasserknappheit betroffen.

Tim Smedley „Die große Trockenheit“ – Hitze, Dürre, Wassernot – Was kann die Welt noch vor dem Verdursten retten? Originaltitel: The Last Drop. Solving the World‘s Water Crisis Aus dem Englischen von Elisabeth Schmalen 2023 Ludwig Verlag, ISBN-13 978-3-453-28158-5 Preis: Taschenbuch 22 €, 512 Seiten

Hanns-Christian Gurga „Tödliche Hitze“

In „Tödliche Hitze“ beschreibt Mediziner Hanns-Christian Gurga die Auswirkungen der hohen Temperaturen auf den menschlichen Körper. © Nikito/Imago/Luebbe (Montage)

Unsere Lebensmöglichkeiten sind an einen spezifischen Temperaturbereich gebunden. Sowohl zu niedrige als auch zu hohe Temperaturen bilden eine schmale Schwelle für das, was unser Organismus als „gesund“ akzeptiert. Aufgrund der globalen Erwärmung schrumpft dieser Bereich kontinuierlich. Selbst geringfügige Anstiege haben das Potenzial, das Gleichgewicht empfindlich zu stören. Die Auswirkungen von Hitze auf unseren Körper werden von Hanns-Christian Gunga in seinem Werk „Tödliche Hitze“ detailliert erklärt.

Der Klimawandel ist da und mit ihm unerträglich heiße Temperaturen. Den meisten Menschen ist kaum bewusst, dass unser Körper nur in einem sehr engen Temperaturbereich von 37 °C optimal funktioniert. Schon bei einer Erhöhung um 0,5 °C nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Ab 39 °C droht der Hitzekollaps oder sogar ein lebensbedrohlicher Hitzschlag.

Hanns-Christian Gurga „Tödliche Hitze“ 2023 Quadriga/Lübbe, ISBN-13 978-3-86995-137-9 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 14,99 €, 192 Seiten

Was ein Anstieg der Umgebungstemperatur um drei Grad für Auswirkungen hat, erklärt der Ökonom Klaus Wiegandt im Interview. Sein Buch „3 Grad mehr“ beleuchtet das Thema ausführlich. Wir haben außerdem vier Bücher zusammengestellt, die das Thema „Klimawandel“ für Kinder anschaulich verdeutlichen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.