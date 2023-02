„Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ von Honorée Fanonne Jeffers: Ein Book-Club-Pick von Oprah Winfrey

Von: Jessica Bradley

Ein Debüt über Schwarze Geschichte in den USA. „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ von Honorée Fonanne Jeffers, ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Buchtipp.

Die Autorin Honorée Fanonne Jeffers schrieb mit „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ ein Familien-Epos, das sogar Oprah Winfrey und viele andere begeisterte.

Honorée Fanonne Jeffers „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“: Über das Buch

Die Thematik ist enorm und beinhaltet über 250 Jahre gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Um einen Überblick zu behalten, ist der Stammbaum am Ende durchaus hilfreich. Eine gewaltige Geschichte, die einen überrollt wie ein Tsunami.

Ailey Pearl Garfield ist vorlaut, und sie weiß, was sie will. Jeden Sommer reist das Mädchen nach Chicasetta, Georgia, wo die Familie ihrer Mutter seit Jahrhunderten lebt. Ihre Großmutter wohnt dort in dem Haus, das früher dem Besitzer der Baumwollplantage Wood Place gehörte. Um ihren Platz in der Welt zu finden, muss Ailey die verschlungene Geschichte ihrer Familie verstehen. Denn sie trägt das Erbe der Unterdrückung und des Widerstands, der Sklaverei und der Selbstermächtigung in sich – ein Erbe, so widersprüchlich und lebendig wie Amerika.

„Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois" von Honorée Fanonne Jeffers

Honorée Fanonne Jeffers „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“: Fazit

Atemlos und schwer beeindruckt: Das sind die Worte, die einem zuerst in den Kopf kommen, wenn man „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ von Honorée Fanonne Jeffers gelesen hat. Eine faszinierende Familiengeschichte, die viel Eindruck hinterlässt. Zurecht ein New York Times Bestseller.

Honorée Fanonne Jeffers „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ 2022, Piper, ISBN 13-978-3-492-07012-6 Preis: gebundenes Buch 28 €, Ebook 19,99 €, Seitenzahl: 992 (abweichend vom Format)

Honorée Fanonne Jeffers

Honorée Fanonne Jeffers, geboren 1967 in Kokomo, Indiana, hat mit Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois einen der bedeutendsten amerikanischen Romane der letzten Jahre geschrieben, der einen National Book Critics Circle Award gewann. Oprah Winfrey besprach das Debüt in ihrem Book Club, was es mit Erscheinen zu einem New-York-Times-Bestseller machte. Zuvor veröffentlichte Honorée Fanonne Jeffers fünf Lyrikbände, darunter The Age of Phillis, der 2020 auf den Longlists des National Book Award und des PEN/Voelcker Award for Poetry stand. Jeffers‘ Gedichte und Essays erscheinen in zahlreichen namhaften Literaturzeitschriften. Sie ist Professorin für Kreatives Schreiben an der Universität von Oklahoma.