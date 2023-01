Horizon Zero Dawn: Der Comic zum erfolgreichen Spiel

Von: Jessica Bradley

Ein fantastischer Comic zu einem der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre: Horizont Zero Dawn ist nicht nur für Gamer. Buchtipp.

Cover „Horizon Zero Dawn“ der Comic © IMAGO / Panthermedia/Titan Publ. Group Ltd.

In der Game-Industrie hat sich in den letzten Jahren viel geändert. Open World Landschaften, die es zu erforschen gilt und dichte Geschichten, die das Spielerlebnis einzigartig machen. Für die, die nicht so gerne den Controller in der Hand haben, aber dennoch mitreden möchten, sind die Comicversionen ein toller Ersatz. Natürlich auch für die Gaming-Fans, die sich die Story nochmal gemütlich in der Badewanne oder draußen beim Picknick anschauen möchten.

„Horizon Zero Dawn“: Über den Comic zum Game

Fantastische Geschichte mit grandiosen Illustrationen. Das Comic-Artwork stammt von der indonesischen Künstlerin Ann Maulina und die Cover u.a. von der populären japanischen Künstlerin Peach Momoko. So kann man nochmal ganz gemütlich in die Geschichte eintauchen.

Betretet eine postapokalyptische Welt der Zukunft. In der gefährliche, tierartige Maschinen die dominierende Spezies sind und die Menschen in vorindustriellen Stämmen lebend ums nackte Überleben kämpfen müssen ...

„Horizon Zero Dawn“: Mein Fazit

Es gibt eine kleine Einführung in die Charaktere am Anfang des Comics. Das gefiel mir sehr gut, da ich vom Spiel selbst nur mal zugeschaut habe. Nachdem ich nun den Comic gelesen habe, ist der Wunsch das Game zu spielen definitiv größer geworden. Für alle Fans ein Muss.

„Horizon Zero Dawn“ Der Comic 2020, Titan Publ. Group Ltd., ISBN 13-978-3-966-58422-7 Preis: Taschenbuch 15 €, Ebook 9,99 €, Seitenzahl: 128 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Horizon Zero Dawn: Das Game

Der PS4-Game-Hit „HORIZON ZERO DAWN“, eines der erfolgreichsten PS4-Games aller Zeiten, hat sich seit seinem Release im Jahre 2017 über sagenhafte 10 Millionen Mal verkauft.