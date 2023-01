Horror, Grusel, Spannung: die besten Bücher für richtige Gänsehaut

Horrorromane

Da es draußen immer noch grau in grau ist, wäre doch was zum richtigen Gruseln perfekt. Fünf Bücher, die Sie nicht vor Kälte erschauern lassen. Buchtipp.

Draußen ist es immer noch trüb und grau, weshalb die meisten eher ihre Freizeit daheim auf dem Sofa verbringen. Aber warum sollte man vor Kälte eine Gänsehaut bekommen, wenn man das auch mit einem guten Buch erreicht.

Stephen King „Das Spiel“

Ich bin ja bekanntlich ein großer Stephen King Fan, aber dieses Buch fand selbst ich teilweise zu gruselig. Wer gerne nachts von Geräuschen wachgehalten wird oder alleine in einem Ferienhaus übernachtet, sollte dieses Buch besser nicht lesen. Allen anderen wünsche ich ein schaurig-schönes Lesevergnügen.

Gerald und Jessie Burlingame haben sich in ihr einsames Sommerhaus zurückgezogen. Gerald möchte dem eintönigen Eheleben etwas Schwung verleihen und fesselt seine Frau ans Bett. Jessie hält gar nichts von den neuen Spielchen ihres Mannes und versetzt ihm einen Tritt – mit für ihn tödlichen Folgen. Mit Handschellen ans Bett gefesselt, beginnt für Jessie ein quälender Albtraum: Nachts bekommt sie unheimlichen Besuch ...

Stephen King „Das Spiel" 2009, Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-43397-7 Preis: Taschenbuch 9,99 €, Ebook 9,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format)

M.F. Hakket „Shiobis Koffer“

Japanischer Horror – seit Filmen wie „The Ring“, wissen wir, Horror können die Japaner sehr gut. Auch wenn der Autor M.F. Hakket aus Deutschland stammt, ist sein Roman „Shiobis Koffer“ sehr nah an diese Art Horror angelehnt. Wer sich ordentlich mystisch gruseln möchte, ist hier genau richtig.

Tim hielt es erst für einen Streich mit der versteckten Kamera oder für eine Sinnestäuschung, als dieses Mädchen mit dem riesigen Koffer in der Tür erschien. Als sie sich zu ihm setzte, kamen ihm langsam Zweifel. Als sie von den beiden Rockern bedrängt wurden, wurde ihm mulmig. Und als das erste Blut regnete, verlor er beinahe den Verstand. Tim musste akzeptieren, dass das Mädchen Shiori nicht mehr von seiner Seite weichen würde – und dass er und sie eine tragische Verbindung miteinander hatten. Die nächsten zwei Tage sollten für das ungleiche Gespann ein grotesker Albtraum aus Wut und wahnwitziger Brutalität werden ...

M.F. Hakket „Shiobis Koffer" 2022, Torsten Low Verlag, ISBN 13-978-3-966-29025-8 Preis: Taschenbuch 14,90 €, Seitenzahl 318

James Herbert „Ratten“

Dieses Buch ist definitiv nicht für Lesende geeignet, die Ratten nicht ausstehen können. Da ich persönlich den Horrorfilm „Ben“ zu einem meiner Lieblinge zähle, gehört auch James Herberts „Ratten“ zu meinen Favoriten. Das Buch sollte allerdings nicht unterschätzt werden. Vorsicht, wenn es raschelt.

Plötzlich tauchen in London schwarze Ratten auf, die eine tödliche Bedrohung für die Menschen darstellen: Mutationen, verursacht vom Fallout ferner Atombombenversuche. Jeder, der von den Ratten gebissen wird, muss sterben ...

James Herbert „Ratten" 1988, Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-02544-8 Preis: (gebraucht) Taschenbuch 1,06 €, Seitenzahl: 220

John Sinclair - Heftromane

John Sinclair ist einigen bekannt und ist in dieser Liste eher was für die zartbesaiteten Lesenden. Was nicht bedeutet, dass die kurzen Geschichten nicht schaurig sind. Als Kind hab ich sie heimlich unter der Bettdecke gelesen, was nicht immer eine gute Idee war. Dennoch sollten John Sinclair Romanhefte in dieser Liste nicht fehlen. Besonders als Hörbücher bei Audible kann ich sie empfehlen.

John Sinclair Heftromane Bastei Lübbe (man kann sie dort auch abonnieren), Audible bietet sie an

John Saul „Wehe wenn sie wiederkehren“

„Ein Buch, das man auf keinen Fall nachts lesen sollte – und schon gar nicht alleine...“ Diese Aussage auf dem Buchrücken sollte man ernst nehmen. Einer der schauerlichsten Roman, die ich gelesen habe. John Saul ist neben Stephen King einer der meistgelesenen Horrorbuchautoren. Mein Lieblingsbuch von ihm ist „Im Banne des Bösen“ (werblicher Link). Wer John Saul noch nicht kennt, sollte dies nachholen - es lohnt sich.

Elizabeth ist von der Seele eines Mädchens besessen, das vor 100 Jahren ermordet wurde. In ihrem Auftrag tötet sie Kinder auf grausame Weise ...

John Saul „Wehe wenn sie wiederkehren" 1999, Heyne, ISBN 13-978-3-453-02343-7 Preis: (gebraucht) Taschenbuch 1,78 €, gebundene Ausgabe 4,20 €, Seitenzahl: 382

