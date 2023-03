Hubertus Borck „Die Klinik“: Einer der besten Thriller im März

Von: Sven Trautwein

Ein junger Familienvater verunglückt mit dem Fahrrad. Außer Lebensgefahr, stirbt er plötzlich. Ist man in einem Krankenhaus sicher?

Hubertus Borck hat sich bei seinem zweiten Thriller „Die Klinik“ mit der Situation in der Pflege ein überaus aktuelles Thema herausgesucht. Kliniken, die einen Ort von Heilung und Sicherheit versprechen sollen, sind es nicht. Ungeklärte Todesfälle, deren Dunkelziffer weitaus höher liegt, als Statistiken ausweisen. Unachtsamkeit, Sterbehilfe oder Mord? Franka Erdmann und Alpay Eloğlu ermitteln das zweite Mal in Hamburg.

Thriller: „Die Klinik“ von Hubertus Borck – Über das Buch

Die Faszination liegt für Borck in den unterschiedlichen Wegen, die ein Mensch geht, bis er zu dem wird, was er ist. Dies hat er in „Das Profil“ gezeigt und auch in „Die Klinik“ kommt dies zwischen den Zeilen hindurch. Was veranlasst einen Menschen, diese Taten durchzuführen? Auch im zweiten Thriller des Autors sind die Figuren von Franka Erdmann und Alpay Eloğlu sehr schön gezeichnet. Als Leser fühlt man mit, wenn der Vater von Alpay Eloğlu in einem Hamburger Krankenhaus nach einer durchgeführten Darmspiegelung einen Herzinfarkt erleidet und auf die Intensivstation verlegt wird. Ein Krankenhaus, deren zweites Gebäude von der Polizei im Rahmen ungeklärter Todesfälle durchsucht wird.

Dort, wo du schutzlos bist, wirst du getötet. Ein Unfall mit dem Fahrrad, Krankenhaus, Koma. Als der junge Familienvater nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebt, stirbt er plötzlich. Die Witwe ist überzeugt, dass er umgebracht wurde. Niemand glaubt ihr, bis die Rechtsmedizin ihren Verdacht bestätigt. Wurde er versehentlich falsch behandelt oder absichtlich getötet? Die 59-jährige Kriminalkommissarin Franka Erdmann und ihr junger Assistent Alpay Eloğlu stoßen auf weitere mysteriöse Todesfälle in der Klinik. Eine grausame Serie, die weitergehen wird? Der Ort, der Heilung verspricht, wird zur mörderischen Falle. Wen trifft es als Nächstes?

Hubertus Borck „Die Klinik“: Fazit

Hubertus Borck versteht es, Spannung aufzubauen. Wie bei „Das Profil“ gelingt es Borck auch in seinem neuesten Thriller, den Leser bei Laune zu halten. Für das Buch ist kein Rezept erforderlich. Spannend für alle, die sich zusätzlich mit dem Thema Pflegenotstand auseinandersetzen möchten.

Hubertus Borck „Die Klinik“ Franka Erdmann und Alpay Eloğlu, Band 2 2023 Rowohl, ISBN-13 978-3-499-00825-2 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Hubertus Borck

Hubertus Borck, geboren 1967 in Lübeck, war der kreative Kopf des Hamburger Musik-Kabarett-Duos Bo Doerek. Er arbeitet heute als Theater- und Drehbuchautor und schrieb u. a. für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Wege zum Glück“ und die NDR-Produktion „Rote Rosen“. Hubertus Borck lebt in Hamburg.