Veronica Frenzel: „In eurem Schatten beginnt mein Tag“

Von: Jessica Bradley

Veronica Frenzel beschreibt in ihrem Buch „In eurem Schatten beginnt mein Tag“, wie die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie sie bis heute prägt. Mein Buchtipp.

Ein Buch, das durchaus schwere Kost ist und zum schmerzlichen Nachdenken anregt. Bis heute ist diese prägende Zeit nur schwerlich verarbeitet. Veronica Frenzel schreibt in ihrem Buch, wie sie damit umgegangen ist.

Es ist ein heikles Thema, auch nach über 70 Jahren. Die selbstkritische Aufarbeitung, an der uns die Autorin teilhaben lässt, ist beeindruckend.

Schon als Kind ahnte Veronica Frenzel, dass in ihrer Familiengeschichte etwas Bedrohliches liegt. Sie schnappte es nebenbei auf, reimte es sich aus Gesprächsfetzen zusammen. Doch nie hat jemand offen über das gesprochen, was ihre Großeltern in der NS-Zeit getan hatten. Als sie sich ausgerechnet in einem Antirassismus-Workshop bei rassistischen Gedanken ertappt, fällt sie aus allen Wolken. Wie kann das sein? Stets hatte sie sich als eine Verbündete von Schwarzen Menschen und People of Color gesehen, sich immer bemüht, allen gegenüber offen zu sein. Woher kommen diese Gedanken und wie wird sie diese los? Veronica Frenzel recherchiert, spricht mit ihren Verwandten, Psycholog*innen und NS-Opfern, seziert ihre Familienbiografie, ihre Gedanken und Gefühle, ihre weiße deutsche Identität. Schonungslos legt die Journalistin offen, wie sie das NS-Gedankengut ihrer Großeltern und die deutsche Geschichte überhaupt geprägt haben, wie Rassismus und andere Formen der Diskriminierung bis heute in ihr und in unserer Gesellschaft wirken, warum sie Freund*innen, Familie, Umwelt und sich selbst ständig abwertet – und wie sie allmählich einen kritischen Umgang mit alldem findet.