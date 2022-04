Jens Eisel: „Cooper“ - Ein legendärer True-Crime-Krimi

Von: Jessica Bradley

Cover „Cooper“ von Jens Eisel © Piper Verlag

Ein echter Fall aus den frühen 70er, der bis heute ungelöst ist. „Cooper“ ist der neue True-Crime-Krimi von Jens Eisel. Fesselnd und spannend: Mein Buchtipp.

Der spektakuläre Fall des D.B. Cooper ist eine Legende und ein ungelöster Fall des F.B.I. aus der Zeit unter Nixon. Wer echte Kriminalfälle liebt, sollte unbedingt den Roman von Jens Eisel lesen. Er ist spannend und faszinierend.

Jens Eisel „Cooper“. Über das Buch

Der außergewöhnliche Fall der Flugzeitentführung durch Dan Cooper ist die Geschichte in Jens Eisels neuem Roman „Cooper“. Ich kannte die Story nur dank einer Szene in einem Mavel Film, in der Loki diese nachstellt. Es gab eine Zeit in den USA, da wurden fast regelmäßig Flugzeuge entführt und Lösegeld gefordert. Doch kaum ein Fall ist so im Gedächtnis geblieben, wie der Fall des „freundlichen“ Entführers Dan Cooper. Jens Eisel hat diese wahre Geschichte aufgegriffen und einen wunderbaren Krimi daraus geschrieben.

Dann stand der letzte Passagier vor ihnen. Obwohl es bewölkt war, trug er eine Sonnenbrille, die er erst abnahm, als er Emma die Bordkarte reichte.

Der Roman ist aus der Sicht des Entführers, der Stewardess und des Piloten geschrieben. Zwischendurch gibt es eine Art Interview mit einem der damaligen ermittelnden F.B.I. Agenten. Der Text ist sehr flüssig geschrieben und ich habe es an einem Stück verschlungen. Selbst für Lesende, die diese Geschichte bereits kennen, kann ich diese Version ans Herz legen. Die Namen der Personen sind verändert und bis auf die bekanntesten Details, hat der Autor seine Fantasie spielen gelassen. Ein Buchtipp für alle True-Crime-Fans.

Jens Eisel „Cooper“: Mein Fazit

Ich wär erstaunt, als das Buch plötzlich zu Ende war. Der Autor hat mich so ins Geschehene gerissen, dass ich alles um mich herum vergessen habe. Mir hat der Schreibstil sehr gut gefallen und ich hätte mir gewünscht das Buch wäre ein paar Kapitel länger geworden. Ich hätte gerne vom weiterem Schicksal einiger Charaktere gelesen. Aber so regt der Roman zu weiteren Spekulationen an, nachdem man es beendet hat. Eine Geschichte, die noch lange danach beschäftigt.

Jens Eisel „Cooper“ 2022 Piper Verlag, ISBN 13-978-3-492-05910-7 Preis: gebundenes Buch 22€, EBook 16,99€, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Jens Eisel

Der Autor Jens Eisel (41) hat eine Schlosserausbildung gemacht und u.a. als Hausmeister und Pfleger gearbeitet. 2013 war er Finalist beim Literaturpreis Prenzlauer Berg. Weitere Romane die von ihm erschienen sind: „Bevor es hell wird“ und „Hafenlichter“. Der Autor lebt in Hamburg.