„Diese eine Entscheidung“ von Karine Tuil: Emotionales Glanzstück und mein Lieblingsbuch der Woche

Von: Sven Trautwein

Teilen

Karine Tuil konstruiert einen spannen Roman um die Antiterror-Staatsanwältin Alma Revel, die diese eine Entscheidung treffen muss, die ihr ganzes Leben verändern wird. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Abdeljalil, ein 21-jähriger Franzose, wird festgenommen, als er mit seiner Frau aus Syrien zurückkehrt. Ihm wird vorgeworfen, einen Anschlag in Paris für den Islamischen Staat (IS) zu planen. Wie sind seine Aussagen einzuschätzen? Antiterror-Staatsanwältin Alma Revel steht unter enormen Druck. Privat, wie auch beruflich. Kann sie die richtige Entscheidung treffen? Und was heißt „richtig“?

Karine Tuil „Diese eine Entscheidung“: Über das Buch

Karine Tuil „Diese eine Entscheidung“ © dtv

In einem Hochsicherheitstrakt des Pariser Justizpalastes muss die charismatische Untersuchungsrichterin Alma Revel über die Festsetzung oder Freilassung eines blutjungen Mannes entscheiden, gegen den ein Terrorismusverdacht vorliegt. Doch nicht nur beruflich ist Alma extrem gefordert. Ihre Ehe ist am Ende und sie stürzt sich Hals über Kopf in eine Affäre, ausgerechnet mit dem Anwalt, der nun den Terrorverdächtigen verteidigt. Alma trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Leben und ihr Land auf den Kopf stellen wird. Was sind wir bereit aufzugeben, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten?

Alma ist zerrissen zwischen ihrem Privatleben und Beruf. Ihre Ehe geht den Bach herunter, und sie stürzt sich in eine Affäre mit dem Anwalt, der den Terrorverdächtigen verteidigt. Sie fällt somit privat und auch beruflich eine folgenschwere Entscheidung nach der nächsten, die alles durcheinanderwirbelt. Der ständige Druck, stets auf der Seite des Rechtsstaates zu stehen, Entscheidungen zu fällen, die alles andere als leicht fallen, Dauerbeschuss in sozialen Netzwerken und Medien, zerren an dem dünnen Nervenkostüm der Hauptfigur.

Der politische Terrorismus, der immer wieder Frankreich und andere Länder Europas erschütterte, zeigt in diesem Buch die gesamte Brutalität. Auch widmen sich die eingestreuten Verhörprotokolle der Radikalisierung Jugendlicher. Wie konnte eine terroristische Vereinigung solche Fangemeinde aufbauen und an sich binden? Die Komplexität ihrer Tätigkeit und das Dahinsiechen ihrer Ehe sind die beiden zentralen Schauplätze des Romans. Immer angespannter fällt sie eine Entscheidung, die sich negativ auf ihr gesamtes Leben auswirken wird.

Karine Tuil „Diese eine Entscheidung“: Mein Fazit

Hochemotional, einfühlsam und tief zugleich und eine Aufarbeitung der Anschläge in Paris. Spannend wie ein Krimi. Ein Buch, das einen nicht so schnell loslässt.

Karine Tuil „Diese eine Entscheidung“ Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff 2022 dtv, ISBN-13 978-3-423-44612-9 Preis: Hardcover 23 €, E-Book 16,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Karine Tuil

Karine Tuil, geboren 1972, ist Juristin und Autorin mehrerer gefeierter Bücher, darunter der Roman „Die Gierigen“ (werblicher Link). Zuletzt erschien ihr viel beachteter Roman „Menschliche Dinge“ (werblicher Link), der mit Preisen ausgezeichnet, in zahlreiche Sprachen übersetzt und verfilmt wurde. Karine Tuil lebt mit ihrer Familie in Paris.