Kim de l’Horizon „Blutbuch“ gewinnt den Deutschen Buchpreis 2022

Von: Jessica Bradley

„Blutbuch“ von Kim de l’Horizon hat den Deutschen Buchpreis 2022 gewonnen. Warum dieses Buch wichtig ist: Mein Buchtipp.

Der Roman erzählt die Geschichte einer Familie und der Suche nach Identitäten. Er ist gänzlich in gendergerechter Sprache verfasst, was ihn mir sofort sympathisch machte.

Der Roman „Blutbuch“ ist stimmgewaltig geschrieben und greift direkt jegliche Emotionen an. Es sind Familiengeheimnisse, die schwer auf den Menschen liegen und eine düstere Stimmung entfachen und die Suche nach dem Selbst.

Die Erzählfigur in ›Blutbuch‹ identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen der Herkunft entkommen und fühlt sich im nonbinären Körper und in der eigenen Sexualität wohl. Doch dann erkrankt die Großmutter an Demenz, und das Ich beginnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen: Warum sind da nur bruchstückhafte Erinnerungen an die eigene Kindheit? Wieso vermag sich die Großmutter kaum von ihrer früh verstorbenen Schwester abzugrenzen? Und was geschah mit der Großtante, die als junge Frau verschwand? Die Erzählfigur stemmt sich gegen die Schweigekultur der Mütter und forscht nach der nicht tradierten weiblichen Blutslinie.