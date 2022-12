Kinderbücher zu Weihnachten: Die besten von Pettersson und Findus bis Astrid Lindgren

Von: Sven Trautwein

Teilen

Zu einer schönen Weihnachtsstimmung gehört das passende Buch. Ob Vorlesebuch oder Jugendroman. Wir stellen die schönsten für die Weihnachtszeit vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ende November ist schon der erste Advent. Die Vorweihnachtszeit beginnt und Weihnachten ist nicht mehr weit. Was gibt es Schöneres, als sich mit einem passenden Buch auf den Teppich, das Sofa oder einen anderen Lieblingsplatz zurückzuziehen und in die Geschichte einzutauchen? Mit den richtigen Empfehlungen wird aus den letzten Wochen vor dem 24. Dezember eine ganz besondere Zeit. Unsere Buchtipps für Kinder und vorlesende Eltern:

Man soll nie zu viel versprechen. Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seit der seinem Kater nämlich vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat Findus nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte. Im Tischlerschuppen geht es denn auch hoch her in den nächsten Tagen. Da wird gezeichnet und gesägt, gehämmert und gebohrt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann...