Kinderbücher, die das Warten auf Weihnachten verkürzen und Vorfreude auf das Fest bereiten

Soll es ein Klassiker von Charles Dickens sein? Oder doch eines der alljährlich neu erscheinenden Bücher? Wissenswertes über Kinderbücher, die Kinderaugen zu Weihnachten zum Strahlen bringen.

Wenn der hell erleuchtete Weihnachtsbaum für gemütliche Stimmung sorgt, der Duft frisch gebackener Plätzchen den Raum erfüllt, heißer Kakao bereitsteht und die Kinderaugen immer größer werden, dann fehlen in vielen Familien nur mehr spannende Geschichten aus Kinderbüchern, um die Magie des Weihnachtsfests perfekt zu machen. Gut produzierte Bücher, wunderbar erzählte Geschichten, auf den Punkt gebrachte Bilder – der Vorrat an Kinderbüchern zu Weihnachten oder über die Weihnachtszeit wächst von Jahr zu Jahr. Welche Bücher aber sollten auf den Wunschzettel jeder Familie und bringen Kinderaugen zum Strahlen? Welche Geschichten sollten von Papa, Mama oder den Großeltern vorgelesen werden? Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Kinderbücher zu Weihnachten - „Lieselotte Weihnachtskuh“

Alexander Steffensmeier „Lieselotte Weihnachtskuh“ © Sauerländer

Endlich ist Heiligabend! Lieselotte will mit dem Postboten noch die letzten Pakete verteilen, und dann steht der Weihnachtsfeier auf dem Hof nichts mehr im Weg. Aber da entdeckt sie plötzlich die Wunschzettel, die sie schon vor Wochen mit ins Postamt genommen hatte. Die sollten doch längst beim Weihnachtsmann sein! Es gibt nur eine Lösung: Lieselotte muss als Weihnachtskuh einspringen! Das kann ja so schwer nicht sein: Sie muss nur herausfinden, was sich die anderen wünschen, und die Geschenke dann schnell noch selber basteln. Nur leider ist Lieselotte doch nicht ganz so geschickt, wie sie dachte, und die Basteleien gehen gründlich daneben. Aber auf Lieselottes Freunde ist Verlass und so feiern sie alle zusammen ein fröhliches und gemütliches Weihnachtsfest. Ein weihnachtliches Bilderbuchabenteuer mit Lieselotte und all ihren Freunden vom Bauernhof.

Alexander Steffensmeier „Lieselotte Weihnachtskuh“ 2021, Sauerländer Verlag, ISBN-13 978-3-7373-5857-6 ab 4 Jahren Preis: gebunden 15 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Weihnachten mit Astrid Lindgren“

„Weihnachten mit Astrid Lindgren“ © Oetinger

Pippi Langstrumpf hat so ein großes Herz, dass sie zu Weihnachten alle anderen Kinder beschenkt. Madita muss mit Schnupfen das Bett hüten, während ihre kleine Schwester Lisabet sich im verschneiten Wald verirrt. Die Kinder von Bullerbü toben durch den Schnee und tanzen um den Baum, Michel aus Lönneberga feiert und der Wichtel Tomte Tummetott bewacht das Haus, wenn alle schlafen. Astrid Lindgrens Weihnachtsgeschichten verschönern Kindern seit Jahrzehnten die Wartezeit aufs Fest und sind hier in einem hochwertigen Sammelband zusammengestellt. Mit vielen farbigen Bildern und Goldfolie auf dem Cover. „Weihnachten mit Astrid Lindgren“ enthält die Weihnachts-Klassiker:

Astgrid Lindgrend „Weihnachten mit Astrid Lindgren“ 2013 Oetinger, ISBN-13 978-3-7891-4184-3 Ab 6 Jahren Preis: gebunden 25 €, 256 Seiten Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten - „Die wunderbare Weihnachtsreise“

Die wunderbare Weihnachtsreise © Sauerländer

Anja wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal dem Weihnachtsmann bei seinen Vorbereitungen zu helfen. Und so begibt sie sich auf eine wunderbare Reise durch magische Winterlandschaften. Unterwegs trifft sie ein starkes Pferd, ein Rentier und sogar einen riesigen Eisbären! Sie alle helfen ihr, den Weg zum Weihnachtsmann zu finden, und endlich geht ihr größter Wunsch in Erfüllung! Eine zauberhafte Bilderbuchgeschichte mit atemberaubenden Fotos von skandinavische Winterwelten und wunderschönen Illustrationen, die auch für Erwachsene in der Vorweihnachtszeit sehr schön geeignet sind.

Lori Evert „Die wunderbare Weihnachtsreise“ 2017, Sauerländer ISBN-13 978-3-7373-5520-9 Ab 4 Jahren Preis: gebunden 16,99 €, 48 Seiten Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Schnauze, es ist Weihnachten“

„Schnauze es ist Weihnachten“ © cbj

Ein Weihnachtsengel auf vier Pfoten! Bruno ist rundum zufrieden mit seinem Hundeleben. Doch das ändert sich schlagartig, als seine Familie Zuwachs bekommt. Eine Katze! In seinem Haus! Unter seinem Dach! Bruno ist mit seinem Hundelatein am Ende, denn Soja ist gesundheitsbewusst, redet viel und bewegt sich gern. Mit anderen Worten: Sie ist das genaue Gegenteil von Bruno. Wie soll er die 24 Tage bis Weihnachten bloß überstehen? Letztendlich sieht man dann aber doch: Hund & Katz können es sehr gut miteinander aushalten.

Karen Christine Angermayer „Schnauze, es ist Weihnachten“ 2013 cbj, ISBN-13 978-3-570-15666-7 Ab 6 Jahren, mit Illustrationen von Annette Swoboda Preis: gebunden 11 €, E-Book 7,99 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Eine Weihnachtsgeschichte“

Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“ © Knesebeck

Ein Klassiker, der in keinem Bücherregal fehlen darf! er wurde am 19. Dezember 1843 mit Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht. Der geizige und unsympathische Geldverleiher Ebenezer Scrooge kann Weihnachten nicht leiden. Er schlägt die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen aus und möchte den Armen an den Feiertagen kein Geld spenden. Doch sein Leben wird ordentlich auf den Kopf gestellt, als er eines Abends Besuch von drei Geistern bekommt. Was das wohl bedeuten mag? „Eine Weihnachtsgeschichte“ erzählt den Wandel von Ebenezer Scrooge in fünf Kapiteln:

Marleys Geist

Der erste Geist

Der zweite Geist

Der letzte Geist

Das Ende

Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“ Übersetzt von: Gundula Müller-Wallraf Knesebeck, ISBN-13 978-3-86873-941-1 Preis: gebunden 25 €, 192 Seiten Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten - „Das Eselchen und der kleine Engel“

Otfried Preußler „Das Eselchen und der kleine Engel“ © Thienemann

Als das Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine Mutter verschwunden! Aber zum Glück bleibt es nicht lange allein. Es bekommt Besuch von einem kleinen Engel, der weiß: Die Mutter ist beim Jesuskind, an der Krippe im Stall. Zusammen machen sich das Eselchen und der kleine Engel auf den Weg und laden alle ein, sie zu begleiten: Die Kinder, den Hirten mit seinen Schafen, die Bäckersfamilie, die Frau von der Würstchenbude und auch den Polizeiwachtmeister – sie alle schließen sich an und erleben gemeinsam das Wunder der Weihnacht.

Otfried Preußler „Das Eselchen und der kleine Engel“ 2015, Thienemann ISBN-13 978-3-522-43779-0 Preis: gebunden 15 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Wer hat Weihnachten geklaut?“

Fiola Nonn „Wer hat Weihnachten geklaut?“ © Thienemann

Heute ist endlich Weihnachten. Das Eichhörnchen hat noch schnell ein paar selbstgebackene Plätzchen zum Abkühlen auf das Fensterbrett gestellt. Doch plötzlich sind alle Plätzchen weg! War es vielleicht der Igel? Aber der Igel hat ganz andere Probleme: seine eigene Lichterkette ist auch verschwunden. In dieser Geschichte schleicht ein Dieb durch die Weihnachtszeit und mopst frisch gebackene Plätzchen, Lichterketten, Kerzen, Kugeln und all die anderen schönen Dinge zum Schmücken im Advent. Hier spielt sich eine spannende, witzige Weihnachtsgeschichte im Wald ab, fernab vom traditionellen Krippenspiel. Dafür mit schlauen Tieren wie dem Hasen, dem Igel, dem Eichhörnchen, dem Fuchs und dem Dachs. Alle zusammen wandern sie von einem Waldbewohner zum nächsten und folgen einer geheimnisvollen Wachsspur.

Fiola Nonn „Wer hat Weihnachten geklaut?“ 2017, Thienemann ISBEN-13 978-3-522-45855-9 Ab 4 Jahren Preis: gebunden 13 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht“

„Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht“ © G&G Verlag

Ein kleiner Fuchs streift morgens beim ersten Schnee durch den Wald und hört zwei Kinder vom Christkind reden. Aufgeregt läuft der kleine Fuchs zu seiner Mutter und erzählt ihr von dem, was er gehört hat. Aber kommt es auch zu den Tieren in den Wald? Das Reh hat einmal ein helles Glöckchen gehört und die Elster ein glitzerndes Bändchen entdeckt. Weil noch niemand das Christkind je gesehen hat, überlegt sich der kleine Fuchs etwas Besonderes, um das Christkind in den Wald zu locken. Ob das funktionieren wird?

Ulrike Motschiunig „Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht“ 2014, G&G Verlag ISBN-13 978-3-7074-1655-8 Ab 3 Jahren Preis: gebunden 16 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – „Morgen, Findus, wird’s was geben“

Sven Nordqvist „Pettersson und Findus. Morgen, Findus, wird‘s was geben“ © Oetinger

Man soll nie zu viel versprechen. Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seit der seinem Kater nämlich vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat Findus nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte. Im Tischlerschuppen geht es denn auch hoch her in den nächsten Tagen. Da wird gezeichnet und gesägt, gehämmert und gebohrt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann. Eine skandinavischer Weihnachtsklassiker mit mehr als hundert farbigen Bildern vom alten Pettersson, vom Kater Findus und vom Weihnachtsmann.

Sven Nordqvist „Morgen, Findus, wird‘s was geben“ 1995, Oetinger ISBN-13 978-3-7891-4307-6 Ab 6 Jahren Preis: gebunden 15 € Hier bestellen!

Kinderbücher zu Weihnachten – Grummel freut sich auf Weihnachten

Bald ist Weihnachten! Die Tiere des Waldes sind in heller Aufregung, denn es gibt noch so viel vorzubereiten. Die Freude auf das bevorstehende Fest ist bei allen Tieren riesengroß – nur beim grummeligen alten Dachs Grummel überhaupt nicht. Wird er seinen Weihnachtfrust überwinden können? Oder wird er Weihnachten tatsächlich verschlafen? Während alle Tiere des Waldes eifrig in den Vorbereitungen für Weihnachten stecken, zieht es Grummel lieber vor, sich nicht daran zu beteiligen. Er hat schon jede Menge Vorräte angehäuft und möchte nun seine Ruhe. Denn empfindliche Tiere wie er schlafen im Winter. „Ich gehe jetzt ins Bett, bis es wieder Frühling wird, und wehe, es kommt jemand auf die Idee, mich zu wecken!“ Aber dieses Vorhaben gestaltet sich äußerst schwierig, denn ständig klopft wer an seine Tür. Mal möchte Elli Eichhörnchen dem Dachs Weihnachtswünsche überbringen, ein anderes Mal benötigt Max Maulwurf dessen Leiter. Immer wieder knallt der grummelige alte Dachs ihnen mit einem lauten „Krawumm!“ die Tür vor der Nase zu. Paul Bright erzählt in diesem Bilderbuch eine wunderbare und zugleich lustige Weihnachtsgeschichte über den frustrierten, alten Dachs namens Grummel.

Paul Bright „Grummel freut sich auf Weihnachten“ Loewe Verlag Ab 4 Jahren Preis: 42,50 € Hier bestellen!

