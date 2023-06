Thriller-Regisseur verfilmt Kinderbuchklassiker „Fünf Freunde“ neu

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Verfilmung des Kinderbuchklassikers „Fünf Freunde“ hat Ende der 1970er vor den Fernseher gefesselt. Nun steht eine Neuverfilmung mit einem interessanten Regisseur an.

Vielen Lesern dürften die Kinderbuchklassiker von Enid Blyton noch gut in Erinnerung sein. Ob als Hörspiel oder im Fernsehen, fesselten sie Ende der 1970er Jahren Tausende von jungen Hörern und Zuschauern an den Kassettenrekordern oder vor dem Fernseher, der in aller Regel quadratisch war und noch nicht in einem riesigen Format an der Wand hing. Für die „Fünf Freunde“ steht eine Neuverfilmung durch den Dänen Nicolas Winding Refn an, der in der Vergangenheit eher durch brutale Werke aufgefallen ist. Branchenkenner hat dies ein wenig überrascht.

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn verfilmt die Kinderbuchklassiker von Enid Blyton neu. © Cinzia Camela/Imago

Neuverfilmungen bekannter Stoffe sind möglicherweise nicht besonders kreativ, aber aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Daher ist es nicht überraschend, dass der Enid-Blyton-Klassiker „Fünf Freunde“, der seit den späten Siebzigerjahren als beliebtes Hörspiel in Kinderzimmern präsent ist, als Serie neu verfilmt wird. Doch wer als Produzent dieses aktuellen Projekts fungiert, hätte selbst Branchenexperten kaum vorhersehen können, so Spiegel Online.

Blutgetränkte Serie über das Milieu in Kopenhagen und jetzt Kinderserie

Der dänische Regisseur Niclas Winding Refn startete seine Karriere mit einer Filmtrilogie über das kriminelle Milieu in Kopenhagen, die von Blut geprägt war („Pusher 1-3“). Er wagte sich an einen experimentellen Wikinger-Genrefilm („Walhalla Rising“), erzielte einen weltweiten Erfolg mit „Drive“, in dem Ryan Gosling die Hauptrolle spielte, und drehte einen Arthouse-Film voller Gewalt („Only God Forgives“). Doch als Produzent einer Kinderserie hatte niemand mit ihm gerechnet.

Enid Blyton beim Signieren eines ihrer Bücher vor Publikum 1949 (Archivbild). © United Archives International/stock&people/Imago

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

In einem Statement im britischen Guardian erklärt Refn: „Ich habe mein ganzes Leben lang leidenschaftlich dafür gekämpft, ein Kind zu bleiben, das Abenteuer liebt.“ Nun möchte er die „Fünf Freunde“ für ein modernes Publikum wiederbeleben. Refn wird als Produzent und Schöpfer des Projekts unter der Leitung britischer Partner genannt. Die Finanzierung erfolgt sowohl durch die BBC als auch durch das ZDF.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

„Fünf Freunde“ erschien 1953 auf Deutsch: 21 Bände der Reihe

Im Jahr 1942 begann die Erfolgsgeschichte der „Fünf Freunde“ mit der Veröffentlichung des ersten Originalbandes von Enid Blyton in Großbritannien. Nach dem Ende des Krieges erlangte die Serie auch in anderen europäischen Ländern große Beliebtheit, und 1953 wurde die erste deutsche Übersetzung mit dem Titel „Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel“ veröffentlicht.

Enid Blyton verfasste insgesamt 21 Bücher der „Fünf Freunde“-Reihe, während in Deutschland weitere Bände von Ghostwritern veröffentlicht wurden. Besonders als Hörspielreihe erlangte die Geschichte große Verbreitung. Als Klassiker gelten die 21 Folgen, die zwischen 1978 und 1983 entstanden und Oliver Rohrbeck als Sprecher hatten. Rohrbeck ist auch bekannt als Stimme von Justus Jonas in „Die drei ???“ und spricht diese Rolle bis heute.